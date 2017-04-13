Четыре верных способа соблазнить любого мужчину

Многие ошибочно полагают, что процесс овладения искусством соблазнения потребует смены гарбероба, привычек и даже характера, одним словом – нужно стать другим человеком, чтобы наконец научиться общаться с мужчинами и нравиться им. Однако это не так, пишет Ivona.bigmir.net.

Эти простые четыре шага позволят тебе вплотную подойти к своей цели и при этом не растерять личность:

1. Следи за тем, что говоришь

То, что ты говоришь своему (или потенциальному) мужчине, является главной частью процесса соблазнения. Если ты ведешь себя “тише воды, ниже травы“ и боишься лишний раз с ним заговорить, то не стоит надеяться на то, что он влюбится в тебя. Но если ты овладеешь нехитрым искусством флирта, то тебе будет намного проще привлечь его внимание.

Флирт не требует ничего сверхъестественного или безумного, просто следуй этим двум правилам:

Дразни его и дай ему понять, что ты не слишком впечатлена. Он не должен знать, что ты взвешиваешь каждое слово, дрожишь от страха и нервный тик уже на подходе.

Юмор. Чем серьезнее будет твое лицо, тем выше стена будет расти между вами. Помни о том, что во время флирта нужно стараться быть “легкой“, играть глазами, улыбаться, быть приятной и немного взбалмошной. Это притягивает мужчин.

2. Купи платье

Да, в самом начале статьи мы сказали о том, что тебе не нужно полностью менять свой гардероб, но при этом предлагаем подумать над тем, насколько соблазнительно смотрится твоя растянутая футболка в тандеме с джинсами и хвостом?

Женщина должна комфортно себя чувствовать в одежде, но при этом ее внешний вид должен вызывать волнение. Купи несколько стильных платьев для особых случаев и постарайся сделать так, чтобы эти особые случаи состоялись!

3. Перестань быть доступной

Круглосуточная доступность – это не то, к чему мы стремимся. Мужчина, который поймет, что ты подстраиваешь свой график под него, быстро потеряет к тебе интерес. Живи своей жизнью, и чем активнее она будет, тем лучше для тебя же.

Находи “окошки“ для свиданий, но не беги по первому зову.

4. Прикосновение

Если ты действительно хочешь, чтобы у тебя что-то получилось с этим мужчиной – прикоснись к нему, это очень просто. Дождись удобного момента во время вашего разговора и прикоснись к его руке или плечу, при этом старайся смотреть ему в глаза. Сделай это уверенно и непринужденно – так ты дашь ему понять, как ты к нему относишься.