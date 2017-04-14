10 признаков неухоженной женщины

Не повторяйте этих ошибок, чтобы даже в обычных джинсах выглядеть ухоженной и женственной, пишет Greatpicture.ru.

1. Отросшие корни другого цвета

Если немытые волосы еще можно как-то замаскировать при помощи сухого шампуня, то заметно отросшие корни никак не спрячешь. И это главный признак неухоженной головы. Если вы решили кардинально изменить цвет волос, то следите за тем, чтобы регулярно поправлять окрашивание.

2. Секущиеся кончики волос

Даже если вы усиленно и бережно пытаетесь отрастить волосы, это не повод ходить с посеченными концами. Смотрится это очень неряшливо, так что лучше периодически подстригать волосы хотя бы на пару сантиметров.

3. Ободранный лак

Запомните правило ухоженной женщины: лучше натуральные ногти без лака, чем местами отпавший лак. Особенно это правило касается ярких и темных цветов, ведь такие ногти способны загубить самый изысканный образ. Если нет времени на свежий маникюр, лучше сотрите старый лак полностью.

4. Наросшая кутикула и заусенцы

Может показаться, что на эту мелочь мало кто смотрит, однако на самом деле наросшая кутикула и заусенцы очень заметны. И именно это способно испортить общий образ, даже если вы сделаете шикарную прическу и наденете красивое платье. Старайтесь регулярно уделять время ногтям.

5. Проблемная кожа

Конечно, прыщи и угри – не всегда признак того, что женщина за собой не ухаживает. Иногда это проявление каких-либо болезней или нарушений. Но опускать руки в борьбе с несовершенствами нельзя, так как ровная ухоженная кожа – эталон красоты, к которому надо стремиться. Если у вас проблемная кожа, следите за питанием, делайте регулярные маски и чистки, воспользуйтесь советами косметолога.

6. Желтые зубы

Об этом мало кто скажет в лицо, но желтоватая улыбка еще никого не красила. Запомните, кофе, чай и сигареты — главные враги белизны зубов. Если не можете избавиться от вредных привычек, то регулярно делайте отбеливание.

7. Несвежий макияж

Конечно, у всех бывают длинные и сложные дни, когда нет времени освежить макияж. Но это не повод ходить с «поплывшим» тональным кремом, обсыпавшейся тушью или смазанными тенями и помадой. Носите с собой матирующие салфетки, используйте базу для теней, освежайте помаду после еды, чтобы максимально быстро поправить внешний вид.

8. Сухая кожа

Кожа лица нуждается в постоянном увлажнении. Это не только замедляет старение, но и придает ей здоровый, ухоженный вид. Сухая, шелушащаяся кожа выглядит неопрятно. Используйте увлажняющие и питательные кремы и маски.

9. Неухоженные брови

Сейчас в моде натуральные брови, но это не значит, что за ними совсем не нужно ухаживать. Коррекция линии бровей необходима практически всем. Брови нужно регулярно подравнивать при помощи пинцета, сохраняя форму. Во время нанесения макияжа используйте прозрачный гель для бровей, чтобы волоски лежали, как нужно.

10. Потрескавшиеся губы

Всегда носите с собой бальзам для губ. У многих женщин есть проблема сухости губ. Обязательно следите за нежной кожей губ, чтобы она оставалась мягкой и увлажненной: используйте питательные маски, скрабы и бальзам или масло.