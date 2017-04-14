Стало известно, чем опасен для женщины секс без презервативов

Исследователи из Monash University в Австралии выяснили, почему секс без презерватива существенно увеличивает риск женщины столкнуться с вагинальными инфекциями даже в случае использования профилактических методов лечения. Незащищённый секс нарушает весьма деликатный баланс бактерий во влагалище. Здоровое влагалище обычно имеет довольно высокие показатели определённых штаммов полезных для здоровья женщин бактерий, которые позволяют предотвращать такие инфекции, как бактериальный вагиноз. Некоторые исследования показали, что приём содержащих только прогестины контрацептивов способствует защите популяций бактерий во влагалище, пишет Medikforum.ee.

Однако новое исследование австралийских ученых пришло к противоположному выводу. Его результаты показывают, что секс без презервативов увеличивает показатели двух бактерий, связанных с бактериальным вагинозом. Причём их рост численности настолько существенный, что впоследствии становится невероятно сложно сократить данные показатели. Занятия сексом с новым партнером еще больше повышают этот риск. В среднестатистическом женском влагалище содержится 5 различных штаммов бактерий, и доминирующими считаются микроорганизмы рода Lactobacillus. Среди ученых существует согласованная точка зрения о том, что женское влагалище является здоровым, если здесь доминирует именно этот штамм бактерий.

Он позволяют сохранять во влагалище здоровой уровень pH, а также сражаться с другими бактериями, грибками и вирусами еще до того, как они смогут размножиться. Однако деликатный баланс бактерий может быть нарушен за счёт семени нового партнера и даже менструации. Всё это приводит к росту микроорганизмов, способствующих бактериальному вагинозу. Новое исследование показало, что секс без презерватива существенно увеличивает показатели двух опасных бактерий Gardnerella vaginalis и Lactobacillus iners, способных стать причиной тяжелых вагинальных инфекций.