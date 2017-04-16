Психологи прокомментировали манеру поедания яиц

По словам специалистов, манера есть непосредственно связана с индивидуальностью человека, и обычное вареное яйцо разные люди едят неодинаково. Этим мнением психологов поделилось издание Medikforum.ru со ссылкой на «ВладТайм».

В частности, эксперт по человеческому поведению доктор Джейн Кокс заявила: «Существует четыре основных способа есть вареные яйца, благодаря которым формируется понятие о том, кто вы есть на самом деле».

По словам Кокс, «классическим» считается способ, когда яйцо очищается и съедается без дополнительных атрибутов - им пользуется почти половина всех любителей завтракать яйцом. Второй по популярности способ – когда вареное яйцо кладется в подставку (чашку) и съедается с помощью ложки – выбирают, в основном, натуры педантичные и въедливые в мелочах.

Обмакивают в вареном яйце хлеб еще 20 процентов едоков. Психолог отметила, что у таких людей отличительной чертой является практичность в делах, а также они обладают прекрасным чувством юмора.

С какой стороны вы обычно начинаете есть яйцо – с тупого края или с заостренного? Доктор Кокс рассказала, что большинство людей начинают с заостренного и только четверть – переворачивают.

«Те, кто переворачивают яйцо, предпочитают в целом делать все по жизни так, чтобы это, прежде всего, нравилось им, и могут легко отказаться даже от выгодного предложения», - пояснила эксперт.