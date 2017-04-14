Рецепт: куличь пасхальный

Состав

мука - 600-700 г,

молоко - 300 мл,

яйца - 6 шт,

сливочное масло 150-200 г,

сахар - 1,5-2 стакана,

дрожжи - 40-50 г,

щепотка соли,

изюм, цукаты, миндаль - по 50 г,

ванилин или ванильный сахар

для глазури

белок - 1 шт,

сахарная пудра - 0,5 стакана,

сок лимона - 1 десертная ложка

Приготовление

В теплом молоке растворить столовую ложку сахара и дрожжи.

Постепенно добавить примерно 150-200 грамм просеянной муки, размешать, чтобы не было комков, накрыть чистым полотенцем и поставить опару в теплое место, пишет Gotovim-doma.ru.

Белки отделить от желтков. Белки убрать в холодильник.

Желтки растереть с сахаром.

Масло растопить и охладить.

Когда объем опары увеличится вдвое, добавить в нее желтки растертые с сахаром (один желток оставить для смазывания), растопленное масло (охлажденное до температуры тела), соль, ванильный сахар или ванилин - все перемешать.

Охлажденные белки взбить в пену.

Осторожно ввести белки и оставшуюся муку.

Тесто вымешивать миксером с винтовыми насадками (специальные насадки для теста), пока не появятся пузырьки воздуха в тесте - это значит, что тесто достаточно обогатилось кислородом и вымешивание можно прекратить.

Тесто должно быть не очень густым, но хорошо вымешанным и свободно отставать от стенок посуды (по консистенции тесто жиже, чем на пироги, но гуще, чем на оладьи).

Тесто накрыть и поставить в теплое место для подъема.

Когда оно поднимется и увеличится в объеме в несколько раз, добавить изюм (промытый, просушенный и обваленный в муке), цукаты, нарезанные кубиками, и, очищенный и мелко нарубленный миндаль.

Тесто вымесить ~5 минут и снова поставить в теплое место для подъема.

* для того, чтобы очистить миндаль от кожицы, его нужно на 2 минуты залить кипятком, затем воду слить и снять кожицу - она будет легко отслаиваться

Подготовить формы для выпечки куличей: на дно формы положить промасленный кружок пергаментной бумаги, а стенки смазать растительным или размягченным сливочным маслом и обсыпать мукой или молотыми сухарями.

Подошедшее тесто разложить в подготовленные формы, дать тесту еще раз подняться и смазать верх кулича желтком.

* Для получения более пышного кулича форму надо заполнить на 1/3 высоты, для более плотного - на 1/2 высоты.

Выпекать куличи при температуре 180 градусов в течение 40-60 минут (в зависимости от размеров куличей).

Во время выпечки форму с куличом надо осторожно поворачивать, но не трясти.

Чтобы верх кулича не подгорел, после того, как он зарумянился, надо накрыть его кружком бумаги, смоченным водой. Готовность кулича проверяют воткнув в него тонкую деревянную палочку: если воткнутая палочка сухая, то кулич готов, а если на ней будет тесто - кулич сырой.

Готовые куличи осторожно извлечь из формы (будьте осторожны, чтобы не сломать) и положить бочком на, застеленную полотенцем, подушку или на кровать, прикрыть полотенцем и периодически, поворачивать, разными боками, пока куличи не остынут.

После охлаждения кулич можно покрыть глазурью или взбитыми яичными белками, можно полить растопленным шоколадом а сверху украсить цукатами, ягодами, шоколадными фигурками.

Готовые куличи сложить в большую, застеленную полотенцем, кастрюлю, накрыть крышкой и поставить к в теплое место на ночь (например, к батарее) - куличи должны дозреть.

Для глазури: 1 охлажденный белок взбить, постепенно добавить 0,5 стакана сахарной пудры и 1 столовую ложку свежевыжатого лимонного сока.

Нанести глазурь на куличи и оставить подсохнуть.