Рецепт: куличь пасхальный

Предлагаем вам этот рецепт Пасхальных куличей. Готовим и радуем близких!
Состав
мука - 600-700 г,
молоко - 300 мл,
яйца - 6 шт,
сливочное масло 150-200 г,
сахар - 1,5-2 стакана,
дрожжи - 40-50 г,
щепотка соли,
изюм, цукаты, миндаль - по 50 г,
ванилин или ванильный сахар
для глазури
белок - 1 шт,
сахарная пудра - 0,5 стакана,
сок лимона - 1 десертная ложка
Приготовление
В теплом молоке растворить столовую ложку сахара и дрожжи.
Постепенно добавить примерно 150-200 грамм просеянной муки, размешать, чтобы не было комков, накрыть чистым полотенцем и поставить опару в теплое место, пишет Gotovim-doma.ru.
Белки отделить от желтков. Белки убрать в холодильник.
Желтки растереть с сахаром.
Масло растопить и охладить.
Когда объем опары увеличится вдвое, добавить в нее желтки растертые с сахаром (один желток оставить для смазывания), растопленное масло (охлажденное до температуры тела), соль, ванильный сахар или ванилин - все перемешать.
Охлажденные белки взбить в пену.
Осторожно ввести белки и оставшуюся муку.
Тесто вымешивать миксером с винтовыми насадками (специальные насадки для теста), пока не появятся пузырьки воздуха в тесте - это значит, что тесто достаточно обогатилось кислородом и вымешивание можно прекратить.
Тесто должно быть не очень густым, но хорошо вымешанным и свободно отставать от стенок посуды (по консистенции тесто жиже, чем на пироги, но гуще, чем на оладьи).
Тесто накрыть и поставить в теплое место для подъема.
Когда оно поднимется и увеличится в объеме в несколько раз, добавить изюм (промытый, просушенный и обваленный в муке), цукаты, нарезанные кубиками, и, очищенный и мелко нарубленный миндаль.
Тесто вымесить ~5 минут и снова поставить в теплое место для подъема.
* для того, чтобы очистить миндаль от кожицы, его нужно на 2 минуты залить кипятком, затем воду слить и снять кожицу - она будет легко отслаиваться
Подготовить формы для выпечки куличей: на дно формы положить промасленный кружок пергаментной бумаги, а стенки смазать растительным или размягченным сливочным маслом и обсыпать мукой или молотыми сухарями.
Подошедшее тесто разложить в подготовленные формы, дать тесту еще раз подняться и смазать верх кулича желтком.
* Для получения более пышного кулича форму надо заполнить на 1/3 высоты, для более плотного - на 1/2 высоты.
Выпекать куличи при температуре 180 градусов в течение 40-60 минут (в зависимости от размеров куличей).
Во время выпечки форму с куличом надо осторожно поворачивать, но не трясти.
Чтобы верх кулича не подгорел, после того, как он зарумянился, надо накрыть его кружком бумаги, смоченным водой. Готовность кулича проверяют воткнув в него тонкую деревянную палочку: если воткнутая палочка сухая, то кулич готов, а если на ней будет тесто - кулич сырой.
Готовые куличи осторожно извлечь из формы (будьте осторожны, чтобы не сломать) и положить бочком на, застеленную полотенцем, подушку или на кровать, прикрыть полотенцем и периодически, поворачивать, разными боками, пока куличи не остынут.
После охлаждения кулич можно покрыть глазурью или взбитыми яичными белками, можно полить растопленным шоколадом а сверху украсить цукатами, ягодами, шоколадными фигурками.
Готовые куличи сложить в большую, застеленную полотенцем, кастрюлю, накрыть крышкой и поставить к в теплое место на ночь (например, к батарее) - куличи должны дозреть.
Для глазури: 1 охлажденный белок взбить, постепенно добавить 0,5 стакана сахарной пудры и 1 столовую ложку свежевыжатого лимонного сока.
Нанести глазурь на куличи и оставить подсохнуть.