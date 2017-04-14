Как правильно мыть волосы: восемь советов

Итак, как правильно мыть голову:

1. При выборе шампуня обязательно руководствуйся тем, какой у тебя тип волос. Никогда не покупай шампунь для жирных волос, если они у тебя сухие и наоборот. Ведь в шампуни для жирных волос входят компоненты, которые рассчитаны на то, чтобы подсушить твои волосы. А если они у тебя и так сухие или же относятся к нормальному типу волос, – ты можешь их повредить. Как результат – волосы становятся еще более ломкими, пишет Ivona.bigmir.net.

2. Никогда не мой и не полощи голову горячей водой. Ты можешь повредить кожу на голове и структуру волос. Оптимальная температура для этой процедуры – не более 36 градусов.

3. Если у тебя сухие волосы, постарайся перед мытьем делать массаж головы при помощи увлажняющих средств или масла для волос. А раз в неделю делай специальную маску для сухих волос. Маска будет лучше взаимодействовать с волосами, если ты намотаешь на голову теплое махровое полотенце.

4. Если у тебя не установлен бытовой фильтр воды, то твои волосы постоянно подвергаются воздействию водопроводной жесткой воды. А, как известно, волосы впитывают воду гораздо больше, чем кожа, а вместе с ней и вредные примеси. Специалисты советуют мыть голову кипяченой водой. Для смягчения воды также можно добавить питьевую соду (1 ч. л. на 1 л воды), или нашатырный спирт (1ч. л. на 2 л воды), или же глицерин (1 ч. л. на 1 л воды).

5. Не выливай шампунь прямо на волосы, лучше разотри и немного вспень его в ладонях, и только после этого равномерно нанеси на волосы.

6. Если ты часто моешь голову, раз в 1-2 дня, достаточно будет только один раз вымыть голову небольшим количеством шампуня. Если же ты моешь голову раз в 4-6 дней, то лучше пару раз намылить голову и столько же прополоскать.

7. Не забывай пользоваться бальзамом-кондиционером после каждого мытья волос, а также тщательно его смывать. Если ты плохо смоешь бальзам, волосы будут тусклыми и без объема. Еще один момент в использовании кондиционера: если у тебя жирные волосы – не наноси его на корни волос, а просто распредели по длине волос.

8. Чтобы волосы после мытья выглядели здоровыми и блестящими, ополаскивай их прохладной и теплой водой попеременно. Но заканчивай ополаскивание холодной водой.