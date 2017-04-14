Как составить эффективную тренировку для похудения

Персональный тренер нужен для того, чтобы оценить твое физическое состояние, составить адекватный план тренировок и следить за правильностью выполнения упражнений. С ним занятия безопасны и более результативны. Но давай посмотрим правде в глаза – позволить себе его услуги может далеко не каждый, передает Ivona.bigmir.net.

Чтобы составить эффективную тренировку для похудения, попробуй прислушаться к нашим советам. А также не забывай изучать специализированную литературу, смотри видео на Youtube и следи за реакцией своего организма. Поверь, с хорошей силой воли можно достичь прекрасного результата без больших денежных затрат.Правила составления тренировки

Включай упражнения на разные группы мышц. Это позволит равномерно нагрузить все тело.

Чередуйте упражнения по принципу “толкать“ и “тянуть“. Толкающие упражнения – это те, в процессе которых вы отталкиваетесь от земли (выпады, приседания, отжимания) или отталкиваете от себя свободные веса (жим гантелей лежа, жим штанги лежа). Выполняя тянущие упражнения, вы тянете себя (подтягивания) или снаряды (становая тяга). Тянущие и толкающие упражнения обеспечивают разную нагрузку. Чередуя их, вы не переутомите мышцы и сможете сделать больше. Заканчивайте тренировку кардио.Начинайте с разминки, заканчивайте растяжкой и раскатыванием на массажном ролике.

Интервальное кардио в конце тренировки

Тренировка завершается интервальным кардио в течение 15-20 минут. Можете использовать такую схему: 4 минуты бега со скоростью 8 км/ч, минута со скоростью 12 км/ч. Если на беговой дорожке есть режим интервального бега, выбирайте тренировку по времени, ставьте 20 минут и уровень 8-10 в зависимости от вашей подготовки.

Как правило, на тренажерах есть множество разных интервальных тренировок с чередованием медленного и быстрого бега, а также разного угла наклона дорожки.

Тренировки и диета

Чередуя силовые упражнения, вы сможете самостоятельно составить эффективный комплекс для похудения. Конечно, не забывайте о питании. Даже без диеты упражнения укрепят мышцы и улучшат физическую подготовку, но похудение будет проходить гораздо быстрее, если вы научитесь считать калории.