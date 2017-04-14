В детских нарукавниках для плавания обнаружили канцерогены

В нарукавниках также обнаружили циклогексанон - токсический компонент, вызывающий раздражения кожи и внутренних органов. Все эти вещества дают нарукавникам для плавания специфический пластический аромат. Опасность заключается в том, что ребёнок вдыхает этот запах, и таким образом в его организм попадают вредные вещества. Чем более выражено пластическим является запах, тем выше риск, сообщает Medikforum.ru.

Авторы исследования подчеркивают, что та же самое опасность сопровождает и другие продукты с сильным запахом вроде надувных пляжных мячей и кругов для плавания. Ученые из Fraunhofer Institute for Process Engineering and Packaging IVV провели тесты на надувных мячах, паре нарукавников для плавания и двух детских кругах, которые они приобрели в местных магазинах и от интернет-поставщиков в Германии. Небольшие фрагменты каждого продукта анализировались на предмет содержания химических веществ. Также ученые исследовали молекулярные компоненты запахов, издаваемых всеми этими детскими продуктами, предназначенными для плавания.

Каждый анализ показал наличие от 32 до 46 запахов, из которых 13 были весьма интенсивными. Среди них обнаружили несколько стандартных карбоновых компонентов, являющихся безвредными. Но среди этих запахов также содержались и опасные органические растворители вроде циклохексанона, изофорона и фенола.