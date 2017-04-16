После использования планшетов малыши гораздо хуже спят

На каждый час, который малыш тратит на подобную возню с планшетами, он потом теряет по 16 минут сна. А ведь нормальный и здоровый сон играет важнейшую роль в развитии ребенка, а также в установлении его эмоционального здоровья и социальных связей. Все эти факторы также имеют громадное значение для последующей успеваемости детей в школе и других учебных заведениях, пишет Medikforum.ru.

«Результаты этого исследования показывают, что распространенность и доступность девайсов с сенсорными экранами приводит к тому, что взрослые все чаще дают их самым маленьким детям для того, чтобы родители имели возможность отдохнуть, - говорит автор исследования доктор Тим Смит из британского The Open University. - Однако это отрицательно влияет на качество сна детей. Ребенок, проводящий много времени с планшетом или смартфоном, является более беспокойным и возбуждённым, это и не дают ему заснуть, вызывая проблемы с психикой и другие нарушения развития».

Связь между использованием смартфонов, планшетов и нарушениями сна ребенка не получила должного объяснения, но существует теория избыточной стимуляции нервной системы детей. Впрочем, предыдущие исследования показали, что малыши, которые часто используют сенсорные экраны, быстрее своих ровесников развивают моторные навыки. Это касается способности брать и ронять игрушки, притягивать к себе объекты с помощью пальца и запястья, а также передавать их из одной руки в другую. Поэтому полностью от планшетов отказываться не следует, но лучше ограничить их использование детьми.