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Мужчины, женившиеся на пухлых женщинах, счастливее и дольше живут!

Krasotka.ee
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Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Согласно новому исследованию, мужчинам «выгоднее» влюбляться в женщин с пухлыми формами. Как правило, такое решение заставляет их чаще улыбаться, иметь меньше проблем и реже болеть - в сравнении с мужчинами, которые живут с худенькими дамами.

Исследование, о котором идет речь, провели в Аргентине, если точнее - в Национальной Академии Наук. Проводил его доктор Филемон Альварадо вместе со своим коллегой Эдгардо Моралесом, пишет Lifter.com.ua.

Их вывод категоричен: мужчины, которые состоят в браке с пухленькими женщинами, в десять (!!) раз более счастливы, чем те, кто выбрал худышек. И, как все мы уже знаем, чем люди счастливее, тем, как правило, они дольше живут.

Объясняется это просто: пухлые женщины лучше в постели и лучше предвидят эмоциональные потребности своего партнера!

Они более чутки, более гибки, они не страдают от завышенной самооценки. Так что, возможно, пара лишних килограммов - это не жир, а любовь и нежность!

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