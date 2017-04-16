Мужчины, женившиеся на пухлых женщинах, счастливее и дольше живут!

Исследование, о котором идет речь, провели в Аргентине, если точнее - в Национальной Академии Наук. Проводил его доктор Филемон Альварадо вместе со своим коллегой Эдгардо Моралесом, пишет Lifter.com.ua.

Их вывод категоричен: мужчины, которые состоят в браке с пухленькими женщинами, в десять (!!) раз более счастливы, чем те, кто выбрал худышек. И, как все мы уже знаем, чем люди счастливее, тем, как правило, они дольше живут.

Объясняется это просто: пухлые женщины лучше в постели и лучше предвидят эмоциональные потребности своего партнера!

Они более чутки, более гибки, они не страдают от завышенной самооценки. Так что, возможно, пара лишних килограммов - это не жир, а любовь и нежность!