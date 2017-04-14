Ваша матка может вывернуться наизнанку: что каждая женщина должна знать об опущении

Конечно, это не самая приятная тема для обсуждения (какой женщине захочется рассказывать людям, что ее матка вывернута наизнанку?). Однако с этим явлением сталкиваются почти 50% женщин, поэтому пришло время снять табу с этого вопроса и поговорить о причинах и симптомах пролапса матки, пишет Soulpost.ru.

Что при этом происходит?

Это состояние называется выпадением матки. По словам гинеколога Лео М. Стивенсона, доктора медицинских наук, пролапс матки происходит, когда группа тканей и мышц, поддерживающих органы малого таза, — прямую кишку, влагалище, матку и мочевой пузырь — ослабляются. Именно поэтому существует вероятность провисания данных органов, что может привести к выпадению верхней части матки. В то время как большинство женщин сталкиваются с пролапсом первой степени, когда матка провисает к верхней части влагалища, в некоторых случаях наблюдается опущение матки до 10 см, что сопровождается ее выпадением из тела.

Насколько это распространено?

Организация по охране здоровья женщин США сообщает, что определенная степень пролапса наблюдается у 44% женщин, и у 14% из них он сопровождается выпадением матки.

Что может быть причиной пролапса?

«Чаще всего причина пролапса связана с беременностью», — утверждает Стивенсон. В частности, когда на связки приходится большая нагрузка или они ослаблены, органы могут провисать.

Тем не менее, существуют и другие причины появления пролапса, такие как операции на органах таза, ожирение, хронический кашель, запор, регулярный подъем тяжелых вещей и старость.

Симптомы:

выпуклость из влагалища;

недержание или ощущение, что вам постоянно хочется в туалет;

запоры;

болезненные ощущения во время секса;

боль в спине;

проблемы с дефекацией.

Что обычно ощущается при пролапсе?

Сначала вы можете столкнуться с трудностями при мочеиспускании и испражнении. На более поздних стадиях вы можете чувствовать тянущее ощущение в области таза. Если вы имеете дело с пролапсом второй или третьей степени, у вас может возникать чувство, будто вы сидите на мяче.

Что делать, если у меня пролапс матки?

В первую очередь, не стоит паниковать. Как уже писалось выше, пролапс — довольно частое явление и не угрожает вашему здоровью. Легкие формы пролапса вовсе не требуют лечения. Однако если ваши симптомы вызывают у вас дискомфорт, обсудите с вашим гинекологом оптимальный метод лечения.

К сожалению, в некоторых случаях женщины не понимают, что происходит с их телом, что может вызывать у них беспочвенные страхи и панику. Поэтому никогда не нужно стесняться интересоваться процессами, которые происходят с вашим организмом, и задавать все беспокоящие вас вопросы своему врачу.