Что будет, если запечь яйца в духовке?

Если вы планируете варить сразу много яиц, вам придется искать самую большую посуду, дожидаться кипения, сливать лишнюю воду и контролировать процесс, чтобы они не разварились, пишет Marketium.ru.

Существует более простой и удобный способ – запекать яйца в духовке!

Мысль о запекании яиц в скорлупе на первый взгляд может показаться странной, но это отличный способ, чтобы приготовить сразу много яиц. Используя формы для кексов, можно одновременно приготовить до тридцати штук.

В процессе приготовления яйца переворачивать не нужно, они полностью пропекаются. Духовку ставить на 180 градусов и запекать в течении 20 минут.

Такой способ не только позволит сэкономить ваше время, но и идеально приготовит яйца, сохраняя скорлупу целой. Кроме этого, запеченные яйца намного вкуснее вареных и полезнее жареных.