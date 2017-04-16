Вот для чего рекомендуется добавлять сливочное масло в кофе

Вот несколько причин, почему рекомендуется пить кофе с маслом.

1. Повышает трудоспособность

Кофе сам по себе энергетический напиток, который отлично бодрит. Но такая бодрость очень быстро проходит, а добавление масла в кофе помогает обеспечить наш организм всеми необходимыми жирами, надолго утоляет чувство голода и повышает уровень активности, пишет Marketium.ru.

2. Уменьшает талию

Если вы любите пить кофе со взбитыми сливками и сахаром, то в данном случае масло будет отличной альтернативой. По текстуре и вкусу такой кофе будет похож на ваш любимый напиток, но калорий в нем будет меньше. Учитывая все количество сахара и жирных сливок, которые вы замените маслом, безусловно, ваша талия может стать стройнее (при условии, что вы следите за калориями во время остальных приемов пищи). Главное — не переусердствовать с приемом данного напитка.

3. Укрепляет кости

Масло является молочным продуктом и содержит кальций, который и помогает укрепить кости. Но если перед вами стоит задача насытить свой организм кальцием, то для этой цели все-таки лучше подойдет творог.

4. Уменьшает боль в суставах

С возрастом снижается трение в суставах, за счет чего и возникают боли. Жир, который содержится в масле, служит своего рода смазкой для суставных хрящей. Поэтому его умеренное употребление очень полезно для организма и помогает уменьшить боли в суставах.

5. Снижает вес

Масло достаточно калорийный продукт. Но, благодаря тому, что оно быстро насыщает организм и хорошо утоляет чувство голода, надолго пропадает аппетит. За счет этого и происходит снижение веса. При этом не стоит забывать, что наш организм нуждается в определенных витаминах и минералах. И чтобы в будущем не иметь проблем со здоровьем, питаться необходимо правильно.

На самом деле, практика добавления масла в кофе является не совсем новой идеей. На протяжении многих веков люди из разных уголков Азии придавали своему кофе бархатистый и изысканный вкус с помощью масла. Только оно было особенное — сделанное из молока коров, которых кормили исключительно травой. Это был полностью натуральный и полезный продукт.

Включать в свой рацион подобный напиток или нет, решать вам, но помните, что во всем необходимо соблюдать меру!