Лишний вес провоцирует мигрень

Авторы исследования проанализировали данные, полученные в ходе 12 других исследований, посвященных мигрени. В них принимало участие в общей сложности почти 300 тысяч человек. Анализ продемонстрировал, что у людей с ожирением (индекс массы тела выше 30) риск появления мигрени на 27% выше, а у людей со слишком низкой массой тела (индекс массы тела менее 18,5) — на 13% выше, чем у людей с нормальным весом, передает Health.mail.ru.

«Почему масса тела влияет на возникновение мигрени, пока неясно, — отметила один из авторов Ли Петерлин (B. Lee Peterlin). — Жировая ткань вырабатывает широкий спектр разнообразных молекул, которые могут играть роль в запуске приступов болезни. Тут могут иметь значение и другие факторы и их сочетания — изменения в уровне физической активности, прием каких-то лекарств, другие заболевания и так далее». Пока исследователи не разобрались в этой проблеме, советовать пациентам с мигренью сбросить или набрать вес, чтобы облегчить свое состояние, рано, подчеркнула Петерлин.

Ученые также пришли к выводу, что, помимо веса, риск мигрени связан с полом и возрастом. Это заболевание чаще встречается у женщин, чем у мужчин, и в молодом, а не в зрелом или пожилом возрасте.