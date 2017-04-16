Здоровые праздники: пасхальный стол без вреда для здоровья

Что делать, когда пасхальные куличи уже в печи, яйца покрасили, а все виды колбасок только ждут своего часа? Повременить. И заменить большинство пунктов в меню на более щадящие и менее вредные, пишет Хочу.

Так, чем же можно заменить вкусные и вредные продукты и в каких количествах лучше съесть пасхальный кулич.

ЗОЖная пасха

Пасхальный кулич — главное блюдо праздника. Ему уделяется много внимания, как во время готовки, так и во время застолья. Однако, если навалиться на пасху прямо после поста может случится расстройство желудка и другие проблемы с органами пищеварения. Так как пасха полностью мучной продукт, свежеприготовленная выпечка своеобразным комком осядет в желудке. Не трудно догадаться, что ничего хорошего за собой это не несет.

Если у тебя есть возможность и желание, лучше приготовить на пасхальный стол творожную пасху. Она будет более щадящей для организма, но не менее вкусной.

Поменьше мяса

Несмотря на то, что Пасха завершает Великий 40-дневный пост, когда многим хочется наестся вдоволь мясных продуктов, от такого праздника стоит воздержаться, чтобы избежать осложнений.

Очень вредно налегать на белковые продукты в первый же день после поста.

В первый день стоит ограничиться одним (максимум двумя) яйцом, небольшой порцией пасхи и еще более маленькой порцией мяса. Это связано с тем, что за время поста организм отвык от пищи животного происхождения и просто не сможет ее правильно переварить, он не способен выработать столько нужных ферментов за раз. Отсюда и изжога, и расстройство желудка и ощущение тяжести в животе.

Стоит чередовать мясную пищу с растительной и употреблять как можно больше клетчатки, которая благотворно действует на работу кишечника.

Натуральные напитки

Красное вино и компоты — конечно хорошо, но довольно вредно для отвыкшего организма. К тому же, быстрый переход на алкоголь и консервации дает большую нагрузку на печень. Стоит обратить внимание на имбирный и фруктовые свежие чаи и кисель. Только добавить поменьше крахмала и побольше фруктов в последний.

Сделайте акцент на натуральные десерты и легкую пищу, постепенно, день за днем, набирая гастрономические обороты.

Лучше обратить внимание на красное полусухое и пусть это будет максимум 2 бокала. И не только потому, что пить много вредно априори, но и потому, что организм еще не успел выработать ферменты, которые помогут переварить вино без осложнений.

Кстати, имбирь, мята и шалфей станут не только отличным чаем, но и специей, которая позволит лучше переварить пищу.

Сделайте замену

Так, будет лучше, если майонез в салате заменить растительным маслом, сметаной или другим более полезным соусом, вместо сахара — мед или сироп. Не стоит забывать про обезжиренные йогурты, лимонный сок и сезонные фрукты и овощи, которые уже появились на прилавках магазинов.

Сделайте акцент на натуральные десерты и легкую пищу, постепенно, день за днем, набирая гастрономические обороты. Все это позволит сделать пасхальный стол максимально здоровым, вкусным и безопасным.