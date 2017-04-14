Девять причин, почему мужья моих подруг хотят меня

Он чувствует себя значимым, когда разговаривает со мной

Я практикую искусство активного слушания. Я запоминаю ключевые моменты разговора, задаю вопросы, чтобы лучше понять идеи вашего мужа, ободряю его и нахожу правильные слова, чтобы донести до него, что все будет в порядке. Я видела, как вы разговаривали с вашим мужчиной, и закатывание глаз, негатив и ворчание не очень помогают ему, пишет Soulpost.ru.

Я смотрю ему в глаза

Для меня это стандартно, но для человека, жаждущего близости, это так же неожиданно, как будто я показала ему свою грудь. Когда он говорит с вами, вы оказываетесь слишком занятыми, чтобы даже выслушать его, не говоря уже о том, чтобы поддерживать зрительный контакт.

У него есть возможность закончить свое высказывание в нашем разговоре

Я знаю, что вы вместе очень долго, и чувствуете, что можете завершить предложения друг друга, но на самом деле он хочет рассказать вам все, что у него на уме. Когда вы его «отключаете», это похоже на словесный блок.

Я смеюсь над его шутками

Нет, ваш муж не такой смешной, как может показаться, это обычное проявление уважения. Это заставляет его чувствовать себя уверенным в себе и симпатизировать собеседнику.

Я не оскорбляю его

Он — неплохой парень, но, похоже, он никогда не узнает об этом. В ваших глазах, как бы он ни старался, он все равно умудряется проштрафиться, и это бьет по его либидо. Я не держу на него зла, когда он совершает ошибку, и я указываю на положительные моменты, что неимоверно радует и расслабляет его.

Ему нравится мой непредубежденный ум

Пока вы удобно устроились и плывете по течению, я предлагаю свежий взгляд на жизнь. Я не спешу судить, и готова пробовать новые вещи ради удовольствия. Когда ваш муж находится рядом со мной, это заставляет его чувствовать себя молодым и живым, что является ключом к его сексуальной потенции.

Мы не говорим о том же самом

Вот где преимущества. Мне не нужно нагружать его болтовней о том, как я нянчила ребенка или о том, почему я устала от соседки, которая сплетничает обо мне. Он жаждет стимуляции, а не бесед о своем окружении, и наши разговоры дают ему то, что он ищет.

Я не отвергаю его

Когда он подходит ко мне, я улыбаюсь. Когда он обнимает меня, я обнимаю его. Когда он прикасается к вам или пытается поцеловать вас, я вижу, как вы отталкиваете его. Возможно, высчитаете это забавным, но этим вы давите на его эго, давая понять, насколько он нежеланный вами.

Я стараюсь выглядеть красиво

Я не делаю этого для вашего мужа, я делаю это для себя. Я ежедневно принимаю душ, наношу макияж и сбрызгиваюсь любимыми духами. Он любит вас, не поймите меня неправильно, но, когда вы даже не потрудились почистить зубы к тому времени, когда он вернется домой с работы, неудивительно, что я приглянулась ему.