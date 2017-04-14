Создан "умный" бюстгалтер, отслеживающий уровень стресса женщины

По словам производителей, спортивный бюстгальтер отслеживает несколько показателей: частоту дыхания, сердцебиение и осанку. Эти данные считываются при помощи специального устройства. «Новинка предназначена для современных женщин, для тех, кто живет в быстром темпе, но заботится о здоровье», — рассказала представительница компании, пишет Mixnews.ru.

Бюстгальтер изготовлен из ткани, устойчивой к изнашиванию. Серийное производство модели планируют наладить к зиме 2018 года. Цены на белье пока не называются.