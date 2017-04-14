Как обмануть аппетит: 15 хитростей, которые помогут не переедать

Эти 15 маленьких хитростей помогут снизить аппетит и не съесть лишнего, пишет Lady.obozrevatel соm ссылкой на PIF.

1. Ешьте сидя. Никогда не ешьте стоя — вы съедите намного больше.

2. Из-за стола всегда выходите с чувством легкого голода. Лишь через 20 минут после еды приходит ощущение сытости.

3. Нужно обязательно завтракать. Лучший завтрак — каши из злаков или овсяные хлопья. Они полезны и надолго сохранят чувство сытости.

4. Кофе относится к напиткам, возбуждающим аппетит. Пейте его без сахара и не более 2-х чашек в день.

5. Не забывайте, что ужинать следует за 2 часа до сна.

6. В перерывах между приёмом пищи, если чувствуете легкий голод, съешьте йогурт, яблоко или кефир.

7. Когда вы едите яблоки, обязательно съедайте все зернышки. В зернышках одного яблока содержится суточная норма йода, он снижает аппетит.

8. Ешьте больше супов, пейте бульон. Жидкость сама по себе быстро заполняет желудок и препятствует перееданию, а бульон еще и отсрочивает следующий приступ голода.

9. Стакан минералки или томатного сока поможет сократить количество того, что вы съедите после, на треть.

10. Чтобы забыть о еде на пару часов, выпейте полстакана отвара петрушки или прополощите рот мятной водой, которую можно приобрести в аптеках или заварить самостоятельно: пучок мяты на стакан воды.

11. Компот из сухофруктов принесет пользу организму и перехитрит аппетит. Нужно выпивать полстакана до еды.

12. Долго сохраняют чувство сытости бобовые, фасоль и картошка в мундире. Если вы едите макаронные изделия, добавляйте овощи или сыр (вместо мяса или грибов).

13. Очень дисциплинируют узкие платья и брюки. Если за обедом вы переели, вы не только это почувствуете, но и увидите наглядно.

14. Не ленитесь выходить в обеденный перерыв на прогулку. В дневное время вы не только получите необходимый свет, который способствует выработке серотонина ("гормон счастья"), но и потратите калории.

15. Сделать голод менее ощутимым поможет массаж – нажимайте несколько минут подушечкой среднего пальца на точку между носом и верхней губой.