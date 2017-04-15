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Восемь золотых советов от Александра Васильева на все случаи жизни

Krasotka.ee
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Александр Васильев | ФОТО: Postimees.ee

Кто из нас считает, что стильно одевается? Почти все, исключая тех людей, кому вообще безразличен свой облик. Между тем, редко встретишь на улице очень стильного человека. Ведь вкус в одежде не так-то просто развить.

Но не нужно отчаиваться, ведь на помощь всегда придут советы людей, которые годами учились правильно делать акценты в одежде, сочетать разные по стилю детали одежды, выбирать аксессуары и многое другое, пишет Lady-journal.info.

Один из таких людей, конечно же, Александр Васильев – настоящий гид по стилю.

Вот его советы:

  1. Светлые волосы идут женщинам только со светлой кожей. Причем с зеленым, голубым и серым цветом глаз. Цвет волос должен выглядеть натурально. Добиться естественности можно мелированием, избегая полного окрашивания.
  2. В вашем доме должно быть зеркало, отражающее вас с головы до ног. Только видя себя полностью, вы сможете правильно оценить свой тип фигуры, недостатки и достоинства.
  3. Меховые изделия нужно уметь носить! Дорогие привлекающие внимания меха не стоит надевать, если вы добираетесь на общественном транспорте — пользуйтесь личным автомобилем.
  4. Выбирайте цвет меха, подходящий к оттенку ваших волос.
  5. Надевайте бриллианты только вечером, ведь при дневном свете они выглядят странно и неподобающе. Не замужним девушкам также не стоит носить такие украшения – с бриллиантами появляются в свет только дамы в браке.
  6. В Европе никто не выставляет напоказ бренды. Если по одежде, которую вы надели, легко определить дизайнера, то вы прослывете вульгарным человеком.
  7. Не окрашивайте волосы в ненатурально яркие цвета. С естественным цветом волос вы будете выглядеть «дорого». Одевайтесь проще, откажитесь от вычурных, кричащих дорогих вещей. Перестаньте внешним видом говорить всем «Я одеваюсь в дорогую одежду, у меня много денег».
  8. Не уподобляйтесь тем женщинам, которые после нескольких лет брака начинают не обращать внимания на свой внешний вид. Даже ваша домашняя одежда должна хорошо на вас смотреться, быть чистой и приятно пахнуть. По-прежнему покупайте качественную косметику и яркие ароматы. Старайтесь быть всегда красивыми, всегда на высоте.
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