Восемь золотых советов от Александра Васильева на все случаи жизни

Но не нужно отчаиваться, ведь на помощь всегда придут советы людей, которые годами учились правильно делать акценты в одежде, сочетать разные по стилю детали одежды, выбирать аксессуары и многое другое, пишет Lady-journal.info.
Один из таких людей, конечно же, Александр Васильев – настоящий гид по стилю.
Вот его советы:
- Светлые волосы идут женщинам только со светлой кожей. Причем с зеленым, голубым и серым цветом глаз. Цвет волос должен выглядеть натурально. Добиться естественности можно мелированием, избегая полного окрашивания.
- В вашем доме должно быть зеркало, отражающее вас с головы до ног. Только видя себя полностью, вы сможете правильно оценить свой тип фигуры, недостатки и достоинства.
- Меховые изделия нужно уметь носить! Дорогие привлекающие внимания меха не стоит надевать, если вы добираетесь на общественном транспорте — пользуйтесь личным автомобилем.
- Выбирайте цвет меха, подходящий к оттенку ваших волос.
- Надевайте бриллианты только вечером, ведь при дневном свете они выглядят странно и неподобающе. Не замужним девушкам также не стоит носить такие украшения – с бриллиантами появляются в свет только дамы в браке.
- В Европе никто не выставляет напоказ бренды. Если по одежде, которую вы надели, легко определить дизайнера, то вы прослывете вульгарным человеком.
- Не окрашивайте волосы в ненатурально яркие цвета. С естественным цветом волос вы будете выглядеть «дорого». Одевайтесь проще, откажитесь от вычурных, кричащих дорогих вещей. Перестаньте внешним видом говорить всем «Я одеваюсь в дорогую одежду, у меня много денег».
- Не уподобляйтесь тем женщинам, которые после нескольких лет брака начинают не обращать внимания на свой внешний вид. Даже ваша домашняя одежда должна хорошо на вас смотреться, быть чистой и приятно пахнуть. По-прежнему покупайте качественную косметику и яркие ароматы. Старайтесь быть всегда красивыми, всегда на высоте.