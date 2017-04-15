Восемь золотых советов от Александра Васильева на все случаи жизни

Но не нужно отчаиваться, ведь на помощь всегда придут советы людей, которые годами учились правильно делать акценты в одежде, сочетать разные по стилю детали одежды, выбирать аксессуары и многое другое, пишет Lady-journal.info.

Один из таких людей, конечно же, Александр Васильев – настоящий гид по стилю.

Вот его советы: