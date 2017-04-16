Названо имя победительницы конкурса «Мисс Россия — 2017». Смотрите фото!

Победительница получила три миллиона рублей, автомобиль и право представлять Россию на конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная».

Полина Попова. Фото: Scanpix/Sputnik

Финал национального конкурса состоялся в субботу на сцене концертного зала Барвиха Luxury Village в Москве. В нем приняли участие 50 самых красивых девушек РФ. Корону Полина приняла из рук Мисс России - 2016 Яны Добровольской. Она также получила денежный приз в размере трех миллионов рублей и автомобиль. Однако самое главное - девушка сможет представлять страну на конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".

Первой вице-мисс стала Ксения Александрова из Москвы, второй вице-мисс - Альбина Ахтямова из Башкирии.

Полине 21 год. Она любит играть в теннис и готовить, а также изучает китайский язык. Ее любимое литературное произведение — «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл. Известно также, что Полина занята в модельном бизнесе, благодаря этой работе она имеет возможность много путешествовать по миру, о чем свидетельствует ее аккаунт в соцсети Instagram.

При этом девушка хотела бы получить профессию журналиста, для чего намерена поступить в один из московских вузов.