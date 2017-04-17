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Вот зачем добавлять в кофе соль. Так делают истинные ценители этого напитка!

Krasotka.ee
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Кофе. Иллюстративный снимок. | ФОТО: Scanpix

Да-да, вы все прочитали правильно! Все знают, что добавление сахара и молока делают свежесваренный кофе вкуснее. Но что делать, если вы избегаете употребления сладких или молочных продуктов?

Попробуйте добавить в кофе соль. Именно так делают многие истинные ценители этого волшебного напитка, пишет Marketium.

Удивительно, но если вы добавите совсем небольшую щепотку соли в кофе, это уберёт излишнюю горечь и сделает вкус напитка более мягким. Так происходит потому, что солeный вкус перебивает горький. Мало того, что такая приправа придаст кофе довольно необычный вкус, и вы совершенно по-новому ощутите его аромат.

Кстати, такой кофе принято пить во многих жарких странах. Известно, что сильное потоотделение нарушает солевой баланс в организме, поэтому в жаркие летние дни щепотка соли в кофе пойдёт вам только на пользу.

Ну и конечно, не вздумайте провернуть этот трюк с растворимым кофе. Это совсем другая история! Попробуйте приготовить свежесваренный кофе с солью прямо сейчас. Кто знает? Может быть, его вкус вам очень понравится!

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