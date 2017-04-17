Врачи: чистая вода может серьезно навредить здоровью

В рамках проекта ученые изучали влияние на здоровье факторов окружающей среды. В особенности их интересовала значимость такого аспекта, как доступ к стерильной воде у детей. Специалисты установили, что малыши, которые имели доступ к чистой воде, чаще оказывались жертвами астмы, возникающей у них именно в связи с фактором стерильности, пишет Medikforum.

«Принято считать, что чистая вода является обязательной составляющей здоровой жизни человека. Однако это не совсем так. Стерильно чистая вода лишает детей контакта с полезными микробами и увеличивает риск развития у них астмы», - такое заключение в итоге было сделано авторами исследования.

Ученые сообщили об интересной особенности, обнаруженной ими во время наблюдений. Оказалось, что маркером высокой вероятности развития астмы у ребенка является грибок Pichia в желудочно-кишечном тракте. Исследователи зафиксировали, что активность грибка увеличивалась у тех детей, которых поили стерильной водой, лишенной каких бы то ни было микроорганизмов.

Отметим, что и некоторые более ранние научные исследования показывали полезность нахождения организм в не слишком чистой среде. В этот раз специалисты также отметили, что повышенную стерильность уже неоднократно обвиняли в появлении аутоиммунных заболеваний и астмы.

Контакт с бактериями укрепляет иммунную систему человека, утверждают они.