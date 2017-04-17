Вот почему мужчины отдают предпочтение худым женщинам. Дело вовсе не во внешности!

У всех мужчин вкусы разные и, как известно, на каждый товар есть свой покупатель. Но как бы там ни было, большинство представителей сильной половины человечества отдают предпочтение худым женщинам, пишет Cluber.
Давно известно, что избыточный вес является преградой на пути к успешной и счастливой личной жизни. Лишние килограммы прибавляют возраст, делают движения немного неуклюжими и в большинстве случаев подрывают уверенность в себе и рождают комплексы.
Полные женщины считают, что мужчины не находят привлекательными большие объемы за пределами бюста чисто с эстетической точки зрения. Но на самом деле аргументы мужчин совсем другие.
Десятерым мужчинам был задан вопрос, почему их не привлекают пышные женщины. Предлагаем тебе ознакомиться с их ответами, чтобы потом проанализировать и сделать выводы.
- Красота, конечно, понятие спорное. Есть женщины пышные, есть полные, а есть толстые. Но женщины ведь не хотят быть с низкорослыми или бедными мужиками… Вот и мы хотим выбирать лучшее.
- Я знаю, что значит быть толстым и как это влияет на эмоциональное состояние. Я просто переживаю, что если у моей любимой будут проблемы с избыточным весом, то у нее будут и психологические проблемы.
- Если у девушки есть лишние объемы, это говорит только о том, что она не желает ухаживать за собой. Значит, она не думает о своем здоровье и очень ленивая.
- Тяжело разглядеть истинную женщину за большой прослойкой жира.
- Толстые женщины совсем не думают о будущих проблемах со здоровьем, которые им грозят.
- Совсем нет желания быть с женщиной, которая запустила себя. Она может и отношения наши запустить. Я, как истинный добытчик, создаю комфортные условия для жизни, а она должна радовать меня своим видом и создавать красоту вокруг.
- Я веду здоровый образ жизни, а полнота с ним совершенно не совместима.
- Подтянутый мужчина рядом с толстой женщиной выглядит просто смешно.
- Если ей сложно позаниматься час в день в спортзале, то как она будет справляться со всеми домашними заботами?
- Все мои друзья должны восхищаться женщиной, которая рядом со мной. И их женщины в том числе.
Как видишь, избыточный вес служит для мужчин неким сигналом тревоги. По их мнению, такая женщина ленива, а значит, будет плохо справляться и с домашними делами. У нее могут быть проблемы со здоровьем, а она ведь должна еще родить крепкого малыша. А еще это свидетельствует о том, что женщина не ухаживает за собой и в будущем будет выглядеть еще хуже. Как известно, ты можешь не быть роковой красоткой, но следить за собой обязана.
Все мужчины сходятся в одном мнении: стройная фигура, но без чрезмерной худобы — символ здоровья и красоты. Представители сильного пола ищут именно такую жену и мать своих будущих детей. И дело тут вовсе не в сходстве со знаменитыми моделями. Но, как известно, ищут одних, а влюбляются и создают семьи с другими.