Вот почему мужчины отдают предпочтение худым женщинам. Дело вовсе не во внешности!

Давно известно, что избыточный вес является преградой на пути к успешной и счастливой личной жизни. Лишние килограммы прибавляют возраст, делают движения немного неуклюжими и в большинстве случаев подрывают уверенность в себе и рождают комплексы.

Полные женщины считают, что мужчины не находят привлекательными большие объемы за пределами бюста чисто с эстетической точки зрения. Но на самом деле аргументы мужчин совсем другие.

Десятерым мужчинам был задан вопрос, почему их не привлекают пышные женщины. Предлагаем тебе ознакомиться с их ответами, чтобы потом проанализировать и сделать выводы.

- Красота, конечно, понятие спорное. Есть женщины пышные, есть полные, а есть толстые. Но женщины ведь не хотят быть с низкорослыми или бедными мужиками… Вот и мы хотим выбирать лучшее.

- Я знаю, что значит быть толстым и как это влияет на эмоциональное состояние. Я просто переживаю, что если у моей любимой будут проблемы с избыточным весом, то у нее будут и психологические проблемы.

- Если у девушки есть лишние объемы, это говорит только о том, что она не желает ухаживать за собой. Значит, она не думает о своем здоровье и очень ленивая.

- Тяжело разглядеть истинную женщину за большой прослойкой жира.

- Толстые женщины совсем не думают о будущих проблемах со здоровьем, которые им грозят.

- Совсем нет желания быть с женщиной, которая запустила себя. Она может и отношения наши запустить. Я, как истинный добытчик, создаю комфортные условия для жизни, а она должна радовать меня своим видом и создавать красоту вокруг.

- Я веду здоровый образ жизни, а полнота с ним совершенно не совместима.

- Подтянутый мужчина рядом с толстой женщиной выглядит просто смешно.

- Если ей сложно позаниматься час в день в спортзале, то как она будет справляться со всеми домашними заботами?

- Все мои друзья должны восхищаться женщиной, которая рядом со мной. И их женщины в том числе.

Как видишь, избыточный вес служит для мужчин неким сигналом тревоги. По их мнению, такая женщина ленива, а значит, будет плохо справляться и с домашними делами. У нее могут быть проблемы со здоровьем, а она ведь должна еще родить крепкого малыша. А еще это свидетельствует о том, что женщина не ухаживает за собой и в будущем будет выглядеть еще хуже. Как известно, ты можешь не быть роковой красоткой, но следить за собой обязана.

Все мужчины сходятся в одном мнении: стройная фигура, но без чрезмерной худобы — символ здоровья и красоты. Представители сильного пола ищут именно такую жену и мать своих будущих детей. И дело тут вовсе не в сходстве со знаменитыми моделями. Но, как известно, ищут одних, а влюбляются и создают семьи с другими.