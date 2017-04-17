Для настоящей красотки: нескрываемые признаки мужской неверности

Мы, женщины, уверены, что всегда сможем узнать о неверности любимого. "Женщина просто чувствует такие вещи" - распространенная среди представительниц прекрасного пола присказка.
И хотя мы предпочитаем доверять своей интуиции и думать, что она никогда нас не подведет, действительно ли в таком деликатном вопросе стоит полагаться только на чувства и инстинкты? Правда ли то, что женщины с рождения обладают сильнейшей интуицией, которой можно доверять с непреложной уверенностью? Пишет Dvorec.ru.
Наши бабушки доверяли материальным уликам и вещественным доказательствам: следу помады на воротнике рубашки, найденному в кармане пиджака письму от любовницы. Иногда причиной обвинений в неверности становилось неуемное рабочее рвение, заставляющее мужчин слишком много времени проводить вне дома... Но дни, когда мужская неверность могла остаться незамеченной, остались далеко в прошлом! По сути, мужчины достигли таких вершин в искусстве обмана, что женщинам пришлось "подстроиться" на биологическом уровне и культивировать в себе шестое чувство, как радар распознающее мужскую неверность. Но повторим: достаточно ли интуиции для вынесения обвинительного приговора? Если бы только существовали и реальные неопровержимые признаки адюльтера, подкрепляющие наши догадки... Жаль, что их не существует. Или это не так?
Пропавший без вести
Если любимый так часто пропадает на работе или в дружеских компаниях, что вам хочется объявить его в розыск, у вас действительно есть повод для беспокойства. Его никогда нет дома, или же он постоянно "зависает" в компании старых (или новых) друзей, с которыми категорически не хочет вас знакомить. Ему нужно больше времени для "мужских развлечений", у него появилось новое хобби, например, увлечение экзотическим видом спорта, которому он уделяет все свободное время - вместо того, чтобы прийти домой, завалиться в кресло с бутылкой пива и смотреть телевизор. Он не отвечает на ваши звонки, а перезванивает спустя несколько минут, на работе он все время "на совещании". В праздники (День св. Валентина, Рождество, Новый год и свой День рождения) он исчезает с мастерством, которому позавидовал бы сам Дэвид Копперфильд. Самые распространенные отмазки: посещение родственников и авралы на работе.
Нет секса в вашем городе
Неверность мужчины непременно отражается на вашей сексуальной жизни: так как свое желание он удовлетворяет с другой женщиной и в другом месте, на выполнение супружеских обязанностей сил уже не остается. Сексуальное притяжение между супругами ослабевает, муж неохотно доставляет жене оральное удовольствие или же старается свести прелюдию к минимуму, поэтому секс превращается в рутину и занимает не более десяти минут. Многие женщины замечают охлаждение в отношениях и потерю душевной близости - муж (партнер) стесняется проявлять нежность на людях, избегает прилюдных объятий и поцелуев. С другой стороны, если любимый внезапно стал очень нежным, внимательным и заботливым, это тоже должно вас насторожить. Возможно, он чувствует свою вину и старается загладить ее. Еще одна причина для подозрений - улучшение сексуальной техники, новые приемы и позы, которые вы до этого с ним не пробовали. Одним словом, если любимый демонстрирует чудеса изобретательности в постели, стоит присмотреться к нему повнимательнее.
Холоден как лед
В начале отношений вы все делаете вместе, так почему же в один прекрасный день все меняется, и субботний вечер вы проводите в коктейль- баре с
подружками или на последнем сеансе - с ними же? Если любимому все равно, как и с кем вы проводите время в его отсутствие, возможно, он слишком занят собственными планами. Он не проявляет интереса к вашим рассказам, никогда не делится своими мыслями и впечатлениями, равнодушен, отказывается обсуждать ваши отношения и на все ваши попытки обсудить кризис отвечает враждебным "У меня нет времени на эту чепуху". Знакомая ситуация? Возможно, его отстраненность можно списать на решение глобальных проблем, однако не исключено, что его мысли занимает другая женщина.
Шпионские страсти
Не замечали ли вы, что последнее время любимый ведет себя несколько странно и даже подозрительно? Его телефонные разговоры настолько засекречены, как будто это дело государственной безопасности? Что ж, мужчины прилагают немало усилий, что сохранить конфиденциальность информации, содержащейся в памяти мобильного телефона, - спрятать от вас телефонные номера других женщин и непристойные смс-сообщения. Женщины нередко замечают, что мужчины очень осторожничают с телефоном, уходят разговаривать в другую комнату, или даже ванную, где включают воду, чтобы заглушить разговор, включает виброзвонок или устанавливает в телефоне пароль.
Если вы подозреваете любимого в неверности, обратите особое внимание на текстовые сообщения. Скажем, он получает смс-ки в любое время суток, а на ваш вопрос, что происходит, отвечает невинной фразой: "Дорогая, я просто наводил в телефоне будильник". Кстати, пароли мужчины любят устанавливать не только в телефонах, но и в компьютерах. Если ему есть что скрывать, он не позволит вам даже приблизиться к своему компьютеру, так его измена, возможно, проявляется в виртуальной реальности. Другие признаки возможной измены: он спешно сворачивает или закрывает интернет-окна при вашем появлении в комнате, быстро и кратко отвечает по телефону, как будто желая прекратить разговор. Конечно, это не прямые "улики", а только повод получше присмотреться к любимому.
Версия новая, улучшенная и дополненная
Вы вместе уже долгое время, и ваши отношения давно прошли стадию ухаживания и стараний произвести впечатление на вторую половину, и вот, ни с того, ни с сего, он снова проводит перед зеркалом и гардеробом целые часы! Он с такой тщательностью ухаживает за собой, так вежлив и обходителен, так стильно одет - ужасно обидно, что он старается не для вас! "Что ж, мужчине свойственно... одеваться. Нарядно. Иногда", - возможно, подумаете вы и будете правы. Задуматься следует, когда вы заметите в его гардеробе новое белье!
Знайте: мужчины покупают новое белье ТОЛЬКО тогда, когда надеются, что им придется раздеваться и белье будет оценено и произведет нужное впечатление. Согласитесь, для вас он так стараться бы не стал - всем известно, что мужчины могут носить трусы до тех пор, пока вам это окончательно не надоест, и вы не купите им новую пару. И вот, он не только обновляет гардероб (в том числе, интимный), но больше времени проводит в ванной, чаще принимает душ, особенно, когда возвращается домой после долгого отсутствия. Если он вернулся не с тренировки, у него есть только одна причина немедленно бежать в душ - ему нужно избавиться от доказательств измены!
Только друзья
Знаете разницу между друзьями и "друзьями"? Ваш неверный бойфренд или муж знает, что если его роман на стороне затянется надолго, ему нужно хорошее и убедительное прикрытие - убедить вас в том, что у него есть знакомые и подруги, с которыми он иногда проводит время. Ну, на тот случай, если ваши подруги увидят его в кафе с другой женщиной. Итак, он разыгрывает карту "женщины-друга". Приготовьтесь к тому, что он расскажет вам о коллеге по работе - вы слышите о ней чуть ли не каждый день, но знакомить вас он не торопится. Он может говорить о ней, как о коллеге по работе или приятельнице, или же убеждать вас в том, что терпеть ее не может, хотя на самом деле все наоборот. В любом случае слушайте внимательно и старайтесь узнать об этой женщине как можно больше - возможно, речь идет о вашей сопернице! Кстати, оказавшись на его корпоративной вечеринке, постарайтесь разведать как можно больше у местных сплетниц - не сомневайтесь, они охотно поделятся с вами любыми фактами и подозрениями.
Спят усталые игрушки
Мужчина приходит с работы уставший - это нормально, но не каждый же день?! Если он всегда уставший и любые ваши замечания, действия и даже молчание вызывают раздражение, возможно, он работает над "слиянием" совсем иного рода, чем то, о котором он вам говорил. Кроме того, он быстро выходит из себя по пустякам, ищет повод для ссоры, которую никогда не хочет разрешать немедленно, мотивируя это тем, что ему нужно "подумать". Этот - и любой другой - предлог он использует, чтобы уйти из дома. Все то, что раньше ему в вас нравилось и вызывало желание, теперь только раздражает его. Раньше его смешили ваши недостатки, а теперь он ставит их вам в вину. Возможно, это потому, что теперь его развлекает другая женщина. Как известно, лучшая защита - нападение, поэтому приготовьтесь к тому, что любимый обвинит вас... в неверности! Если он начинает проверять записи в вашем телефоне, электронную почту и подробно расспрашивает вас о том, как вы провели день, значит, он старается отвлечь ваше внимание и успокоить свою совесть. А может быть, собственная измена заставила его подозревать в неверности вас.
Как ни искусны мужчины в этой игре, они все же иногда допускают ошибки. И хотя это только косвенные улики (с каждым годом мужчины становятся все осторожнее и изобретательнее), умной женщине достаточно и их.