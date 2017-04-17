Для настоящей красотки: нескрываемые признаки мужской неверности

Холоден как лед

В начале отношений вы все делаете вместе, так почему же в один прекрасный день все меняется, и субботний вечер вы проводите в коктейль- баре с

подружками или на последнем сеансе - с ними же? Если любимому все равно, как и с кем вы проводите время в его отсутствие, возможно, он слишком занят собственными планами. Он не проявляет интереса к вашим рассказам, никогда не делится своими мыслями и впечатлениями, равнодушен, отказывается обсуждать ваши отношения и на все ваши попытки обсудить кризис отвечает враждебным "У меня нет времени на эту чепуху". Знакомая ситуация? Возможно, его отстраненность можно списать на решение глобальных проблем, однако не исключено, что его мысли занимает другая женщина.

Шпионские страсти

Не замечали ли вы, что последнее время любимый ведет себя несколько странно и даже подозрительно? Его телефонные разговоры настолько засекречены, как будто это дело государственной безопасности? Что ж, мужчины прилагают немало усилий, что сохранить конфиденциальность информации, содержащейся в памяти мобильного телефона, - спрятать от вас телефонные номера других женщин и непристойные смс-сообщения. Женщины нередко замечают, что мужчины очень осторожничают с телефоном, уходят разговаривать в другую комнату, или даже ванную, где включают воду, чтобы заглушить разговор, включает виброзвонок или устанавливает в телефоне пароль.

Если вы подозреваете любимого в неверности, обратите особое внимание на текстовые сообщения. Скажем, он получает смс-ки в любое время суток, а на ваш вопрос, что происходит, отвечает невинной фразой: "Дорогая, я просто наводил в телефоне будильник". Кстати, пароли мужчины любят устанавливать не только в телефонах, но и в компьютерах. Если ему есть что скрывать, он не позволит вам даже приблизиться к своему компьютеру, так его измена, возможно, проявляется в виртуальной реальности. Другие признаки возможной измены: он спешно сворачивает или закрывает интернет-окна при вашем появлении в комнате, быстро и кратко отвечает по телефону, как будто желая прекратить разговор. Конечно, это не прямые "улики", а только повод получше присмотреться к любимому.

Версия новая, улучшенная и дополненная

Вы вместе уже долгое время, и ваши отношения давно прошли стадию ухаживания и стараний произвести впечатление на вторую половину, и вот, ни с того, ни с сего, он снова проводит перед зеркалом и гардеробом целые часы! Он с такой тщательностью ухаживает за собой, так вежлив и обходителен, так стильно одет - ужасно обидно, что он старается не для вас! "Что ж, мужчине свойственно... одеваться. Нарядно. Иногда", - возможно, подумаете вы и будете правы. Задуматься следует, когда вы заметите в его гардеробе новое белье!

Знайте: мужчины покупают новое белье ТОЛЬКО тогда, когда надеются, что им придется раздеваться и белье будет оценено и произведет нужное впечатление. Согласитесь, для вас он так стараться бы не стал - всем известно, что мужчины могут носить трусы до тех пор, пока вам это окончательно не надоест, и вы не купите им новую пару. И вот, он не только обновляет гардероб (в том числе, интимный), но больше времени проводит в ванной, чаще принимает душ, особенно, когда возвращается домой после долгого отсутствия. Если он вернулся не с тренировки, у него есть только одна причина немедленно бежать в душ - ему нужно избавиться от доказательств измены!