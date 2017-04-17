Как усадить ребенка за уроки в конце учебного года?

А первоцветы – желтенькие головки мать-и-мачехи – рассыпались вдоль дорожек, как солнечные зайчики. Увидишь их и невольно улыбнешься. Похожи на милые веснушки, которые высыпали на лице у моего сынули. Почки на деревьях набухли, уже и листики проклюнулись. А птички поют в свое удовольствие на все голоса на радость нам, видимо, устали молчать за зиму, пишет Dvorec.ru.

По утрам лучики солнца всех будят, не дают понежиться в постели даже в выходные. Днем нет такой изнуряющей жары, как летом. А вечер какой изумительный! Тихий, с прохладой. А воздух? Чувствуете, как «запахло весной»?

И вот как, скажите мне, во время всей этой красотищи усадить свое малолетнее чадо за уроки, заставить делать наскучившие за год домашние задания, выписывать старательно «закорючки», решать примеры, зубрить стихи (а их под конец года немало в учебнике размещено)? Еще ведь больше месяца учиться! С одной стороны, последняя четверть маленькая (некогда плохие отметки исправлять), а с другой стороны – каждому ребенку хочется «на волю вольную», закончить учебный год, перейти в следующий класс, заняться так называемыми «своими делами».

Попробую дать несколько советов, как усадить ребенка за уроки не в ущерб его интересам и здоровью (сама мама третьеклассника и мучаюсь по этому поводу).

1. Каждому ребенку полезна небольшая разгрузка, передышка после уроков. Пусть побегает во дворе пару часиков, переключится на другой вид деятельности.

2. После такой беготни нужно хорошенько подкрепиться, а заодно и успокоиться немного.

3. Начинайте делать уроки с более сложных заданий, с тех, на которые требуется большая затрата сил и времени.

4. Как правило, сначала выполняются письменные задания, а потом устные.

5. Если учитель задал что-нибудь заранее, лучше готовиться небольшими частями. Например, стихи учить легче абзацами несколько дней подряд, повторяя перед сном.

6. Распределяйте нагрузку равномерно, насколько это возможно. Так, заданное на неделю вперед можно сделать в выходные, если об этом известно.

7. Чтобы ребенку хватало сил и энергии все это дело «переварить», не забывайте о витаминах: фруктах, зелени, овощах. Угощайте его салатиками, балуйте морсами, киселями, соками.

8. Чтобы был определенный настрой, проверьте школьные принадлежности (купите пару новых ручек, оберните изрядно потрепанный дневник), ведь новой ручкой и пишется ровнее, красивее.

И еще. Помогайте детям, поддерживайте их морально, словом, если что-то не получилось, если принес «не ту отметку». Ведь любим мы их не за ровный почерк, а за то, что они есть. За их веселые глаза, за их курносые носики, за задорные веснушки! Без них весна – не весна, и апрель – не апрель. И птички как-будто не чирикают.

Давайте радоваться весне вместе и от всей души! А еще лучше – вспомните себя в детстве, вспомните свою школьную пору, свою юношескую весну.