Что делать, если... мне 30 с хвостиком и я девственница

Почему сторонятся близости

Не стоит полагать, что девственники – «серые мышки». В большинстве случаев это не так. Важно разобраться в причинах, которые заставляют мужчин и женщин сторониться близости, пишут sex-news.ru.

Перфекционисты и люди, обладающие болезненно повышенным вниманием к минусам партнера – никогда не спали с представителями противоположного пола. Женщин психологи между собой называют «принцессами на горошинах», а мужчин – «вечными принцами». Оказывается, они ищут идеальных партнеров жестко, требовательно, рационально, обоснованно.

Сила убеждения

Мало кто знает, что такие люди с легкостью умеют убеждать о том, о сём. Например, по каким причинам партнер им не подходит. Убеждениям верит и собеседник, и рассказчик.

Нормальных женщин или нормальных мужчин им найти непросто, поскольку девственники не хотят уступать, к тому же они имеют неправильное представление действительности. Поведение они прячут под масками повышенные самоценности и значимость.

Какие факторы способствуют формированию данных особенностей личности? Прежде всего, чрезмерная опека родителей. Опека в результате приводит к обесцениванию сексу в жизни. Люди превращаются в «нарциссов», когда им не хватает внимания, любви и признания родителей. Повзрослев, они начинают очень сильно себя любить. Им сложнее найти себе пару. Поскольку они не ощущают 100% удовлетворения, боятся сближаться, доверять, общаться, привыкать к партнерам.

Страх негатива

На самом деле люди боятся отрицательных эмоций: страхов, разочарований, потерь, смертей. Эксперты утверждают, что у них изначально незрелость и психосексуальное развитие формируется с задержками. Кроме того у них появляются факторы, говорящие о слабой половой конституции.

Некоторые девушки не занимаются мастурбацией и негативно влияют пусть даже не осознанно на свою сексуальность. Поскольку не позволяют своим рецепторам, которые находятся в гениталиях «дозреть».

Если от сексуальных отношений воздерживаться годами, то в итоге можно стать асексуальным. Асексуальный человек, как известно не хочет секса и даже не волнуется о том, что его нет. Важно понимать, что мораль слабее физиологии.

Асексуалы

Целомудрие, прочь! Избавиться от него девушкам к 30 годам просто. Для этого они должны обратиться к специалистам. На обращение их толкает желание стать мамой и любящей женой. Только теперь они понимают, что были неправы и поэтому стараются измениться с помощью простой техники, которая условно называется «общение с противоположным полом» и экспертов в данной сфере.

Оказывается, перед знакомством (общением) с претендентом на руку и сердце нужно составить его портрет. Для этого берется обычный лист бумаги и делится на 4 колонки. В первой указываются обязательные качества потенциального возлюбленного, а во второй - качества, которые вас категорически не устраивают. В третьей колонке перечисляются качества, которые можно терпеть. В последней - предложенные партнеру ваши качества.

С помощью таблицы можно не только структурировать собственные желания, предпочтения, но и намерение. О невинности мужчина или женщина, кстати, имеют полное право не сообщать.