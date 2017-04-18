Многие дети страдают от психических расстройств, показал опрос

35% знали детей от 7 до 11 лет с психическими расстройствами. А 18% видели детей 4-7 лет, у которых были проблемы с психикой. Больше 70% участников опроса считали, что на психику детей негативно влияли социальные сети. Другие респонденты назвали факторами риска психических расстройств у детей стресс из-за экзаменов, издевательства и семейные проблемы, сообщает Meddaily.ru.

Около 90% опрошенных имели дело с учащимися разного возраста, страдавшими от тревоги и панических атак, 79% знали детей с депрессией, а 64% сталкивались с детьми, причинявшими себе вред. Около 50% респондентов были знакомы с детьми, которые страдали от расстройств пищевого поведения. Примерно столько же участников опроса видели детей с обсессивно-компульсивным расстройством.