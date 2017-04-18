Plus-size блогер призвала полных женщин гордиться своими формами

Граймс, живущая в Сан-Франциско (американский штат Калифорния), опубликовала фотографию, на которой предстала в нижнем белье и указала в подписи к снимку свои взгляды на внешний вид женщин. Как пишет Metro, она обратила внимание на свои растяжки на животе и призвала читательниц не стесняться подобных несовершенств, пишет Lenta.ru.

«Есть что-то волшебное в полной девушке, без стеснения демонстрирующей свои формы в одежде, которую многие люди посчитали бы уместной лишь для определенного телосложения. Это вдохновляет окружающих, как и снимки в нижнем белье», — пишет американка. Также Граймс считает, что полным людям необходимо сниматься как можно чаще, чтобы общество изменило свое отношение к подобным кадрам.