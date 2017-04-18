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Фото: британский уличный стиль набирает обороты среди местных модников

Krasotka.ee
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В Эстонию поступила в продажу новая летняя коллекция мужской и женской одежды бренда Superdry. Коллекция выполнена в стиле сафари, а также не обошлось и без морской тематики.

«Эстонские модники полюбили бренд Superdry. Сначала к нам приходили за винтажной спортивной одеждой, а теперь стало больше тех, кто находит у нас платья, брюки и другую одежду для офиса или прогулок. Летняя коллекция уже на месте, так что стоит заглянуть к нам», - сказала руководитель представительских магазинов Superdry в Эстонии Армо Авила.

Конечно, такой популярность бренд обязан и нашим звездам, которые активно его носят, например, Таня Михайлова, блогеры,  DJ Kristjan Hirmo и многие другие.

В новой коллекции вы найдете платья в стиле 50-х годов, одежду с тиле бохо, а также скандинавский повседневный стиль.

Смотрите сами!

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