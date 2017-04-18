Оральные контрацептивы вызвали инсульт у 28-летней девушки

Натали вспоминает, как по мере развития симптомов инсульта она теряла чувствительность в губах. Потом у нее начались галлюцинации, и пропало зрение. Врачи в больнице поставили диагноз мигрень и отпустили девушку домой с рецептом на болеутоляющие, а также с рекомендацией хорошенько отдохнуть. Только на следующий день ей все-таки сделали глазной тест. А он сразу же показал наличие инсульта, так что девушку госпитализировали в отделение интенсивной терапии, начав запоздавшее лечение, сообщает Medikforum.ru.

"Я принимала контрацептивы Microgynon в течение года перед инсультом, - рассказывает девушка. - А после моей болезни я связывалась с другими молодыми женщинами, которые также перенесли инсульт, и многие подозревали, что его причиной тоже стали таблетки. В списке возможных побочных эффектов оральных контрацептивов упоминаются инсульты, так как эти таблетки повышают риск возникновения сгустков крови. Но мне кажется, что пока ты сама не столкнешься с инсультом, тебе и в голову не придет, что это может произойти. Я считаю, что многие женщины об этом не знают. Они не понимают, что контрацептивы способны вызывать инсульты, и не представляют, к чему инсульты могут привести".