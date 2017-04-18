Главная причина рака груди - напиток, который вы пьете каждый день!

У нас есть гены, которые отвечают за рост клеток, а также их размножение, образование новых клеток и смерть старых, пишет Lifter.com.ua.

Есть и так называемые онкогены — они ускоряют деление клеток, тогда как другие гены замедляют этот процесс и вызывают смерть клеток в нужное время; эти гены называются онкосупрессорами.

Но иногда в организме происходят мутации, из-за которых онкогены активируются, а онкосупрессоры — наоборот, отключаются.

В результате нормальные клетки молочных желез становятся раковыми.

Исследование, проведенное норвежскими учеными, обнаружило, что люди, пьющие молоко три раза в день, имеют больший риск развития рака груди, чем те, кто пьет полстакана или стакан молока в день. Ранее считалось, что употребление молока ускоряет рост раковых клеток у тех, у кого они уже имеются.

По данным исследований, в странах с низким потреблением молока рак груди практически не встречается. Содержащиеся в молоке гормоны и прочие вещества очень благотворны для развития раковых клеток, хотя причина рака не только в молоке.

Люди стали меньше есть рыбы и овощей и перешли на свинину и макароны — а это прямой путь к раку груди. Все знают, что питание — краеугольный камень здоровья, поэтому будьте осторожны!