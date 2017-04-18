В каком месяце твой мужчина родился — такой и будет с ним вся жизнь!

С тех пор как люди стали осознавать свою жизнь, с тех пор ищут связь между судьбой и датой рождения.
Одни верят в знаки зодиака, другие – в китайский гороскоп, а третьи – в календарь друидов. Научного объяснения этим поверьям нет, но что мы знаем точно – в первый месяц жизни у человека формируется связь с окружающей реальностью, а в подсознании закладываются основные привычки. И вот о каких чертах мужского характера можно судить по месяцу рождения, пишет Lady-journal.info.
Январский мужчина
Январские мужчины — личности большой силы воли, индивидуалисты. Его трудно не заметить. Быстро схватывает суть явлений. Надежен, на него можно положиться. Всегда дает искренние дружеские советы. Нетерпелив. Не верит в судьбу, считает, что жизнь зависит только от него самого. Прямолинеен, не умеет лгать.
В его натуре есть что-то непосредственное, что сразу бросается в глаза. Его либо любят, либо ненавидят, середины нет. Не всегда хорошо разбирается в людях, не видит нюансов в человеческом характере, отсюда частью разочарования. У него блестящее аналитическое мышление. Далеко не каждый может с ним ладить. По отношению к нему следует проявлять больше терпения и меньше высокомерия. Он спокоен, стабилен, уравновешен в работе. Ему можно поручать все самое сложное, он справится. Очень практичен, умеет жить на свои доходы, не делает долгов. Избегает раздражительных и шумных людей.
Январский мужчина обладает той жизненной силой, которая так необходима для существования всего коллектива. Его трудно чем-либо обескуражить и заставить свернуть с выбранного пути. Он несколько эгоистичен. Часто ставит под угрозу свои отношения с близкими людьми. Всегда предусмотрителен в деловых отношениях, но с близкими может ссориться по мелочам. В работе не переусердствует, если не видит своей выгоды. В свободное время любит строить планы на будущее, заниматься интеллектуальной деятельностью.
Февральский мужчина
Февральский мужчина с сильным характером и чувствительный. Быстро думает, и любит решать моментально какие бы то ни было вопросы. Проблемы жизни и работы постоянно заботят его. У него развито воображение, сердечность и чувствительность. Иногда лишен артистизма и артистического вкуса, философский ум и способности к математическому анализу.
В общении упрям, в работе не любит слушать ничьих советов; к счастью, редко защищает безнадежные идеи. Одевается скромно, без шика, но если ему нужно много денег, он всегда может заработать. Его способности раскрываются после тридцати лет. Любит быть активным общественным деятелем, священником, воспитателем.
На любовном поприще он всегда идеально чист, семья для него — это святыня. В любви он также честен и скромен, недостаточно решителен на протяжении всей жизни.
Мартовский мужчина
Мартовский мужчина наделен приятными манерами. Прекрасно владеет собой, его трудно вывести из равновесия. Стремится к постоянному самосовершенствованию, обладает хорошо развитым интеллектом. Трудно идет на компромиссы, не переносит авантюр. Честолюбив, ему не безразлично мнение общественности. Трудно переносит критику в свой адрес, долго переживает незаслуженное обвинение в чем-либо. По энтузиазму не имеет себе равных. Мудр, легко находит правильные решения, действует быстро, стремительно. Им движет стремление к успеху. В плохом расположении духа может вспылить, наговорить резкостей, что ему обычно не свойственно, потом долго корит себя за несдержанность. Но он обычно бывает прав, обвинить его в несправедливости нельзя. Всегда дисциплинирован, чего требует и от других. Стремится к самовыражению, проявляет неистощимую фантазию и изобретательность в деле. Его интеллект и умение логически мыслить побеждают эмоциональную сторону натуры. К лидерству не стремится, но руководить в срочных и решающих делах лучше него никто не сможет. В экстремальных условиях всегда собран, решителен, легко находит правильное решение. К чужому мнению в таких ситуациях не прислушивается, опасаясь потерять драгоценное время. Успех ему обеспечен уже и тем, что противная сторона не готова к такому стремительному натиску.
Апрельский мужчина
Апрельский мужчина доброжелателен, многословие для него не характерно, человек дела. Хотя в детстве он не верховодит ватагой мальчишек, но за советом они почему-то всегда обращаются к нему.
В зрелом возрасте выделяется старательностью во всех делах, с явным наслаждением занимается кропотливой работой; в тех видах деятельности, что ему приходится в своей жизни испробовать, стремится к совершенству. Чем бы он ни начал заниматься, рано или поздно лучше всех будет знать свое дело: на заводе он — незаменимый мастер, в преподавании — опытный наставник, в спорте — терпеливый тренер, в бизнесе — обязательный партнер. Никогда не отказывается от выполнения общественных нагрузок. Честолюбив, и это помогает ему при имеющихся деловых качествах добиваться хорошего положения в обществе.
Есть у него черта в характере, которую ценят все тещи, — покладистость, почти всегда спокоен, обстоятелен, трудолюбив и добросовестен. Уступает жене в пустяках, но в вопросах серьезных проявляет такую твердость, что те, кто его близко знает, даже не пытаются его переубедить.
В женщинах больше всего ценит чистоплотность. Не дай Бог появиться перед ним в засаленном фартуке: смолчит, но обязательно даст понять, что это ему крайне неприятно. В конфликтах жены с окружающими всегда берет ее сторону, даже если она и не права. Не ревнив, хотя иногда жена может долго водить его за нос.
Майский мужчина
Майский мужчина не расположен к длительным объяснениям. Главное в его характере — быстрота реакции, умение схватывать суть дела на лету. Его живая натура не терпит проволочек в делах. Добр к окружающим, с особой теплотой относится к родственникам. Как правило, удачлив в работе. Но если начинается полоса невезений, то одна неудача следует за другой. Нетерпеливость толкает его к желанию руководить, делать все по своему усмотрению. Самоуверен, но не настолько, чтобы не уметь рассчитать свои силы. С одной стороны, в его характере — неистощимый юмор и веселый нрав, с другой — цинизм и раздражительность.
Жизнь для него редко бывает скучной и пустой. Он общителен, независим. Обладает аналитическим складом ума. Упрям, всегда поступает так, как считает нужным. Преданный товарищ, на него можно положиться. Старается помочь, а не потопить товарища по службе. Большой труженик. Болезненно переносит безразличие к своей персоне, особенно со стороны начальства. У коллег пользуется авторитетом, их отношения основаны на взаимопонимании. Всегда идет навстречу ближнему. К общественной жизни, однако, индифферентен, предпочитает оставаться в стороне. Любит заниматься научной деятельностью и не распыляться по мелочам. Интеллектуальная сторона жизни интересует его намного больше, чем житейские проблемы. Остер на язык. Основным его недостатком является чрезмерное упорство, порой доходящее до консерватизма, некоторая недоверчивость, стремление все делать самому: убежден, что лучше него не сделает никто, а исправлять чьи-то ошибки у него нет времени.
Июньский мужчина
Июньский мужчина индивидуалист. Игнорирует общественное мнение. Сознает свое превосходство над окружающими, умение влиять на коллектив. От ощущения собственной силы в нем нет ни капли злости и зависти. Знает, чего хочет и как этого добиться. Иногда оказывается жертвой собственных заблуждений. Дипломатичен, находит выход из любого затруднительного положения. Хорошо знает психологию людей, с которыми общается, обладает редким даром понимания человека. Многие доверяют ему самые сокровенные тайны. Никогда не теряет терпения, хорошо владеет собой.
Много читает, хорошо разбирается в широком спектре жизненных проблем. В коллективе пользуется авторитетом и уважением. Настроение его часто меняется, но это никак не отражается на окружающих. Сообразителен, обладает живым характером. Его разговорчивость зависит от того, с кем общается. Всегда здраво мыслит, объективен. Чувство коллективизма сильно развито, всегда спешит на помощь ближнему.
Друзья ценят его рассудительность и беспристрастность. Свободолюбив, не терпит чьей-то опеки. Прекрасный собеседник, его ум и обаяние производят впечатление. Энергичен, быстр в работе. Не любит обращаться к врачам, большую часть времени находится на работе, болеть ему некогда.
Июльский мужчина
Июльский мужчина спокоен, терпелив, невозмутим. Наблюдателен, внимательно следит за психологическим состоянием окружающих. Нервная система несколько неуравновешенна, и это мешает ему действовать последовательно. Разумно упрям. Вынослив, может добиться хороших результатов жизни.
Способен подмечать малейшую неискренность в словах и поступках своих друзей, коллег. Однако он несколько наивен и доверчив, в результате чего иногда попадает в нежелательные ситуации, последствия которых не может вовремя предугадать. В какой-то степени он альтруист, из тех, кто последние крохи отдаст другим. Воспринимает мир слишком схематично, по-книжному. Для него существуют только черная и белая краски.
В обществе друзей пытается найти оплот уверенности и защищенности. Активно вовлекается в общественную деятельность, создает всевозможные общества. Если он и склонен переоценивать свои возможности, то это компенсируется умением увлечь и повести за собой коллектив.
Августовский мужчина
Августовский мужчина натура удивительно цельная, мужественная. Хотя частенько раздражается по пустякам. Одевается изысканно. Примерный муж, отличный семьянин. Любит детей и уделяет им много внимания.
Этот мужчина настойчив в выполнении поставленной цели. Многие черты характера наследуют от матери. Тяжело сходятся с людьми, но расстаются просто и не жалеют об этом. Всегда за себя могут постоять.
Характер стабильный, уравновешенная нервная система. Коммуникабелен, в общении справедлив и добродушен. Стремится к новым впечатлениям, смене эмоций. Трезво мыслит, умеет брать ответственность на себя. Обладает огромным талантом и практическим опытом. Любит приносить ближним ощутимую реальную пользу.
Любит производить хорошее впечатление. Умеет красиво и модно одеться, обладает хорошим вкусом. В красивом костюме чувствует себя более уверенно и комфортно. Не любит серый цвет. Обладает острой восприимчивостью, быстро схватывает суть дела. Может быть прекрасным руководителем, легко и непринужденно отдает приказания, уверен в их правильности. Не любит несколько раз повторять одно и то же. Обладает развитым интеллектом, гибким умом. Внимательно выслушивает каждое предложение, но не торопится с выводами, и поэтому если и ошибается, то незначительно, не причиняя вреда делу. Обладает сильной волей, требователен к подчиненным. Доверяет своей интуиции. Любит быть на первых ролях. В высказываниях конкретен и лаконичен.
Сентябрьский мужчина
Сентябрьский мужчина умен, интеллектуален, честолюбив; стремится доминировать в обществе друзей и близких. Способен к дипломатической карьере. В интеллектуальном отношении превзойдет многих при условии, если сможет воспитать в себе силу характера и воли, чего особенно не хватает рожденным в июле. В сложных ситуациях может проявить характер. По натуре идеалист.
Хороший организатор и руководитель, но следует оградить его от лести, которая очень вредит. У своих подчиненных он заслуживает признание. В любое дело вкладывает слишком много страсти, пожалуй, даже больше, чем требуется для достижения цели. Обладает прекрасным логическим мышлением. Благополучия и материального достатка добивается сам.
Неудержимо стремится к разнообразию, готов на все, лишь бы нарушить монотонность своей жизни. Его интеллектуальная активность настолько интенсивна, что должна находить выход, устремляясь одновременно в различные сферы деятельности. Свободное время любит проводить у телевизора; испытывает величайшее наслаждение, роясь в библиотечных подшивках газет и журналов и выискивая нечто интересное, чтобы удивить друзей и коллег своими познаниями.
Очень привязан к семье. Обожает своих детей, ему нравится возиться с ними, воспитывать их.
Октябрьский мужчина
Октябрьский мужчина обладает огромной душевностью при развитом уме и сильном скептицизме. Хорошо развиты интуиция и логика. Не всегда дипломатичен и гибок, его непримиримость доставляет ему много хлопот. Он мог бы добиться большего, если бы признавал компромиссы. Не может быть зависимым от кого-либо, не выносит никаких ограничений, искренен в эмоциях. В других людях уважает независимость и самостоятельность мышления. Приветлив и гостеприимен, верен в дружбе. По натуре консерватор.
Хотя и способен на бескорыстные поступки, всегда помнит о своей выгоде и все внимание концентрирует на личных проблемах. В конкретных делах мыслит ясно, по-деловому. Является человеком действия, относится к числу тех, кто независимо от обстоятельств всегда остается в выигрыше. К новым идеям относится осторожно, с известной долей скептицизма.
Не выносит долгих разговоров по телефону. В любви отличается большой порядочностью, не стремится к переменам и с недовольством относится к изменам других. Личные чувства в его представлении — прежде всего ответственность и определенные обязательства. Если он поставлен перед выбором — любовь или долг, как правило, выбирает второе. Рождаются разнополые дети.
Ноябрьский мужчина
Ноябрьский мужчина дипломатичен, вдумчив, серьезен в делах. Очень обязателен, пунктуален. Выше всего ценит порядочность. Обладает даром ладить с людьми различных убеждений и возрастов. Но в споре горяч, ему непременно нужна победа. Чья-то уступчивость в принципиальном споре его ранит — он убежден, что прав и не нуждается в поблажках.
Удачлив, совершенно не думает о карьере — она складывается сама собой. Он принимает это как должное. Иногда ему хочется побыть одному, тогда он замыкается в себе, становится неразговорчивым. В такие минуты он рассеян, даже ни один увлекательный спор не может его расшевелить. Но проходит время — и снова он общительный, жизнерадостный, неутомимый весельчак. Никогда не изменяет своим благородным идеалам. Тепло и сердечно относится к людям. Не терпит давления — становится упрямым, никому не позволит навязывать свою волю.
Не склонен к любовным авантюрам, предпочитает серьезные чувства, дающие ощущение стабильности. Ценит спокойствие в семье. Чаще всего у него рождаются мальчики. Отношения с сыновьями дружеские. Любит работать с детьми, может быть преподавателем, тренером, руководителем кружка. Домосед, не любит разъезжать, но ориентируется в любом городе прекрасно.
Декабрьский мужчина
Декабрьский мужчина трудолюбив и необычайно трудоспособен. Любит новшества на производстве, перемены в личной жизни. Не откладывает в долгий ящик самую сложную работу. То, что другие будут выполнять длительное время, ему удается сделать за несколько дней. Не умеет сидеть сложа руки.
С энтузиазмом берется за все интересующее его, умеет качественно выполнять любую работу, что создает авторитет среди коллег.
В общественных отношениях не выносит однообразия, не терпит монотонности в работе, часто ему не хватает терпения довести такую работу до конца. Нуждается в творческом самовыражении и стремится обеспечить себе положение в обществе. Не на последнем месте в его жизни и материальное благосостояние. Верен своим убеждениям, неохотно меняет профессию. Если у него есть хобби, то на всю жизнь. Не склонен к разочарованиям в этой области. Очень любознателен и внимателен.
Просчитывает все на много ходов вперед.
Стремится материально ни от кого не зависеть, умеет заработать деньги и стать хорошо обеспеченным. Внимательный супруг, стремится обеспечить семью всем необходимым, предпочитает, чтобы жена занималась только воспитанием детей. Свободное время посвящает своим детям, которые его обожают.