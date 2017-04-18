В каком месяце твой мужчина родился — такой и будет с ним вся жизнь!

Одни верят в знаки зодиака, другие – в китайский гороскоп, а третьи – в календарь друидов. Научного объяснения этим поверьям нет, но что мы знаем точно – в первый месяц жизни у человека формируется связь с окружающей реальностью, а в подсознании закладываются основные привычки. И вот о каких чертах мужского характера можно судить по месяцу рождения, пишет Lady-journal.info.

Январский мужчина

Январские мужчины — личности большой силы воли, индивидуалисты. Его трудно не заметить. Быстро схватывает суть явлений. Надежен, на него можно положиться. Всегда дает искренние дружеские советы. Нетерпелив. Не верит в судьбу, считает, что жизнь зависит только от него самого. Прямолинеен, не умеет лгать.

В его натуре есть что-то непосредственное, что сразу бросается в глаза. Его либо любят, либо ненавидят, середины нет. Не всегда хорошо разбирается в людях, не видит нюансов в человеческом характере, отсюда частью разочарования. У него блестящее аналитическое мышление. Далеко не каждый может с ним ладить. По отношению к нему следует проявлять больше терпения и меньше высокомерия. Он спокоен, стабилен, уравновешен в работе. Ему можно поручать все самое сложное, он справится. Очень практичен, умеет жить на свои доходы, не делает долгов. Избегает раздражительных и шумных людей.

Январский мужчина обладает той жизненной силой, которая так необходима для существования всего коллектива. Его трудно чем-либо обескуражить и заставить свернуть с выбранного пути. Он несколько эгоистичен. Часто ставит под угрозу свои отношения с близкими людьми. Всегда предусмотрителен в деловых отношениях, но с близкими может ссориться по мелочам. В работе не переусердствует, если не видит своей выгоды. В свободное время любит строить планы на будущее, заниматься интеллектуальной деятельностью.

Февральский мужчина

Февральский мужчина с сильным характером и чувствительный. Быстро думает, и любит решать моментально какие бы то ни было вопросы. Проблемы жизни и работы постоянно заботят его. У него развито воображение, сердечность и чувствительность. Иногда лишен артистизма и артистического вкуса, философский ум и способности к математическому анализу.

В общении упрям, в работе не любит слушать ничьих советов; к счастью, редко защищает безнадежные идеи. Одевается скромно, без шика, но если ему нужно много денег, он всегда может заработать. Его способности раскрываются после тридцати лет. Любит быть активным общественным деятелем, священником, воспитателем.

На любовном поприще он всегда идеально чист, семья для него — это святыня. В любви он также честен и скромен, недостаточно решителен на протяжении всей жизни.

Мартовский мужчина

Мартовский мужчина наделен приятными манерами. Прекрасно владеет собой, его трудно вывести из равновесия. Стремится к постоянному самосовершенствованию, обладает хорошо развитым интеллектом. Трудно идет на компромиссы, не переносит авантюр. Честолюбив, ему не безразлично мнение общественности. Трудно переносит критику в свой адрес, долго переживает незаслуженное обвинение в чем-либо. По энтузиазму не имеет себе равных. Мудр, легко находит правильные решения, действует быстро, стремительно. Им движет стремление к успеху. В плохом расположении духа может вспылить, наговорить резкостей, что ему обычно не свойственно, потом долго корит себя за несдержанность. Но он обычно бывает прав, обвинить его в несправедливости нельзя. Всегда дисциплинирован, чего требует и от других. Стремится к самовыражению, проявляет неистощимую фантазию и изобретательность в деле. Его интеллект и умение логически мыслить побеждают эмоциональную сторону натуры. К лидерству не стремится, но руководить в срочных и решающих делах лучше него никто не сможет. В экстремальных условиях всегда собран, решителен, легко находит правильное решение. К чужому мнению в таких ситуациях не прислушивается, опасаясь потерять драгоценное время. Успех ему обеспечен уже и тем, что противная сторона не готова к такому стремительному натиску.