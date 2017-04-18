Ученые назвали самый сексуальный женский рост и вес женщины

Ученые из Абердинского университета в Шотландии решили помочь в решении дилеммы и установили прямую взаимосвязь между объемами тела и сексуальностью женщины, пишет Logyka.net.

Исследователи определили, что самым большим успехом у представителей сильной половины человечества пользуются женщины с индексом массы тела 22,8 до 24,8, то есть, явно не худосочные барышни.

Так, к примеру, в эти пределы прекрасно впишется девушка с ростом 165 см и весом в 65 кг, или красавица с ростом 170 см и весом 70 кг.

Для того чтобы рассчитать свой индекс массы тела, тебе нужно воспользоваться простой формулой: возьми свой вес в килограммах и раздели его на квадрат роста в метрах. Например, ИМТ для девушки ростом 170 см (1,7 м) и весом 54 кг, составит 18,69.