Родители лгут о совместном сне с детьми

Группа ученых из Университета штата Айовы и Американской академии педиатрии занимались изучением проблемы совместного ночного отдыха родителей и их детей. Они установили: 50% родителей боятся признаться, что не спят со своими чадами в одной кровати, передает Medikforum.ru.

Многие молодые родители врут о том, что спят с детьми вместе, так как полагают, что иначе они будут выглядеть эгоистами и недостойными воспитателями, заявили авторы проекта.

«По мнению родителей, раздельный сон с младенцем свидетельствует об их эгоизме, плохой заботе о ребенке и своем желании выспаться, несмотря на дискомфорт малыша», - конкретизировали педиатры.

По их словам, подобные опасения лишь усиливают стресс, и без того испытываемый в семьях, где растут маленькие дети. Важно понимать, что нет ничего постыдного в раздельном сне с ребенком, утверждают исследователи.

«Младенец должен спать в одной комнате с родителями, но в отдельной кроватке - это в несколько раз уменьшит риск смерти малыша во сне, улучшит качество сна ребенка, а заодно и его родителей», - поделились рекомендацией эксперты.