Четыре причины, по которым он никогда не уйдет к тебе от своей жены

И хотя тебе больно, ты чувствуешь некое предательство, ты все решаешь дать ему шанс. В конце концов, ты никогда не встречала подобного мужчину. Он добрый и любящий, он всегда знает, что сказать или сделать, чтобы ты чувствовала себя лучше, пишет Soulpost.ru.

Поэтому ты спрашиваешь себя: «Разве такие чувства могут быть неправильными?». Что ж, давай немного обсудим это.

К сожалению, подобные ситуации довольно типичны. Очень часто такие мужчины оказываются серийными изменниками. Они знают, как максимально скрыть свой брак, представляются холостяками с массой свободного времени.

Поэтому нужно достаточно себя любить, чтобы уйти от него и подготовиться к отношениям с мужчиной, который будет смотреть только на тебя.

Ниже — несколько главных причин, почему этот женатый мужчина, который, кажется, хочет провести всю жизнь с тобой, никогда не уйдет от своей жены. Даже ради тебя.

1. Развод — это дорого

Исследования показывают, что одна из главных причин, по которой мужчины остаются в несчастливом браке, — их нежелание иметь дело с финансовыми последствиями вопроса. «Намного дешевле содержать ее», — говорят мужчины.

2. Дети все усложняют

Если у твоего женатого избранника есть дети от жены, все еще сложнее. Это — смотри пункт первый — еще больше трат в случае развода. И многие мужчины специально используют детей как оправдание того, что они никогда не смогут полностью осчастливить свою любовницу. Ты же не какая-то безжалостная эгоистка, чтобы заставлять своего мужчину бросать своих детей?

3. Психологическая привязанность

Даже он сам может не понимать этого. Как ни крути, а в браке люди через многое проходят вместе, они привыкают друг к другу, и у них развивается физическая, эмоциональная и психологическая связь. И психологическая — последняя, которая разрывается перед тем, как люди решают развестись. Он может не заниматься с ней сексом, не делиться с ней чувствами, но психологическая привязанность остается надолго.

4. Если бы он хотел уйти, он бы уже давно ушел

Тот факт, что он продолжает жить с женой, но открыт к другим отношениям вне брака — и есть главный показатель того, что он не собирается уходить. Ему и так хорошо.

Бонус: по статистике, из менее чем 20% мужчин, которые все же уходят от жен к любовницам, менее 10% остаются с ними в длительных отношениях.

Мужчина, которому ты хочешь отдать свое сердце и жизнь, никогда бы не завел любовницу. Он серьезно относится к своим обещаниям и клятвам, и если понял, что нужно уйти, то сделает это так, чтобы не унижать ни себя, ни жену.

Сделай одолжение, знай себе цену и уйди от такой ситуации. Со временем ты поймешь, что сделала правильно, и встретишь мужчину, который будет любить тебя и защитит твое сердце, а не разобьет его.