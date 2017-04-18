Психологи назвали уловки для похудения без диет

Проведенные этими специалистами опыты показали, что сбросить около килограмма (800 г) в месяц вполне возможно без того, чтобы соблюдать диету. Добиться такого результата участникам эксперимента помогло соблюдение нескольких правил, сообщили исследователи, пишет Medikforum.ru.

В частности, одна из уловок состояла в том, что продукты в холодильнике располагали особым образом - так, чтобы самые здоровые были на первом плане. В то же время сладости и калорийные закуски убирались из поля зрения добровольцев.

Поимо этого, испытуемых просили заменить свою привычную посуду на тарелки меньшего размера – это, как выяснилось, тоже помогает. Так же, подсказали врачи, нужно относиться и к выбору посуды для питья, используя для прохладительных напитков и калорийных коктейлей узкие стаканы. Этот метод снижает количество жидких калорий примерно на треть, рассказали медики.

«Обязательно возьмите за правило есть, ни на что не отвлекаясь, потому что отвлечение на какую-то деятельность во время еды заставляет человека съедает больше. Кроме того, никогда не нужно класть в свою тарелку добавку», - добавили психологи.