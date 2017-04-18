Три новых мифа о грудном вскармливании

Миф №1: кормящим мамам нужна диета

На вопрос о том, нужно ли кормящим мамам соблюдать специальную диету, отвечает консультант по грудному вскармливанию Екатерина Локшина. Специалист говорит о том, что нет ни одного научного исследования, которое бы убедительно показывало, что определенные продукты нужно исключить из рациона абсолютно всем кормящим мамам, пишет Deti.mail.ru.

Врач Надежда Солдатенкова уточняет, что, конечно, консерванты, красители, ароматизаторы и сладкое исключить необходимо, но всю остальную пищу – качественную и хорошо приготовленную – есть можно. Если женщина решает, что ей после родов можно есть только гречку и питается однообразно, то это чревато даже усугублением послеродовой депрессии.

Миф №2: ГВ после года вредит психике ребенка

Второй распространенный миф – если мальчика кормить грудью больше года, то у него нарушится психика, он может стать гомосексуалистом или будет всю жизнь цепляться за мать. Однако психологи приводят на этот счет совсем иные аргументы. Если мальчиков мама кормит грудью, проявляет к ним нежность и теплоту, то они становятся более успешными и в карьере, и в личных отношениях. Данных о том, что у длительного ГВ есть связь с гомосексуализмом, не существует.

Миф №3: грудное вскармливание после года портит зубы

Еще один вопрос, который часто возникает у мам: будут ли у ребенка плохие зубы, если он находится на ГВ, например, после года? По мнению специалистов, детский кариес действительно стал встречаться чаще, но случилось это тогда, когда появились бутылочки.