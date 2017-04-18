Несовместимость мужчины и женщины по знаку Зодиаку. Какие знаки никогда не смогут быть вместе?

Методы выявления противоположностей

Существует три метода, по которым можно определить несовместимые знаки:

Если смотреть на зодиакальный круг, то несовместимые знаки те, между которыми находятся два знака зодиака. Например, Близнецам категорически не подходит Дева, а Телец несовместим с Водолеем, пишет Lady-journal.info.

Второй метод делит созвездия на группы. В одну входят знаки земной и воздушной стихии. Они олицетворяют разум. Вторая группа включает огненную и водную стихию, олицетворяющие эмоции. Знаки зодиака из разных групп несовместимы. Весы – это полная противоположность Стрельца, а Раку не подходит Козерог.

Третий метод утверждает, что абсолютно разные знаки соседствуют. Так, Скорпион не уживется со Стрельцом, а Рыбы — с Водолеем.

Самые противоположные знаки

Существуют шесть зодиакальных пар, которые, как считают астрологи, наиболее противоположные среди всех. Между такими знаками союз невозможен по причине разных темпераментов, отсутствия общих интересов и не совпадающих жизненных взглядов. Психология отношений между мужчиной и женщиной во многом подтверждает этот факт.

Первая пара Весы и Рак. Чувствительный Рак и его стремление к спокойной жизни будут травмированы общительными Весами, которые непостоянны и чрезмерно любят шумные компании. Воздушный знак стремится к поступкам, выходящим за нормы, и в этом их никогда не поймут Раки, любящие последовательность и стабильность. Раку будет не хватать внимания Весов, но подчинить своим желаниям эту стихию воздуха не получится. Стихия воздуха и воды никак не смогут повлиять друг на друга. Но если уж чувства будут настолько сильными, что жизнь порознь не представляется возможной, то необходимо научиться каждому знаку в чем-либо уступать своей половинке.

Водолей и Рыбы никогда не найдут общий язык. Рыбы-эгоисты не переживут отсутствие внимания от уверенного в себе Водолея. Жизнерадостные и позитивные Водолеи ветрены и непостоянны, в то же время очень ревнивы, чем и задевают обидчивых Рыб.

Пара Стрельца и Скорпиона. Эти знаки слишком разные для совместной жизни, у них два разных мира, которые абсолютно не сопоставимы. Скорпион, который четко знает свои цели, отстаивает собственный интерес, но не может удержать ветреного Стрельца, который не думает о завтрашнем дне. Это делает Скорпиона раздражительным и агрессивным, потому что он ищет надежность и уверенность в своей второй половине. Скорпион хочет любовной верности и страсти, но любящий свободу Стрелец никогда этого не даст.

Совсем несовместимы Близнецы и Козерог. Рассудительный Козерог не поймет взбалмошного Близнеца, который руководствуется не разумом, а эмоциями. Такое поведение будет расценено как ветреное. Консерватизм и легкомысленность не смогут сосуществовать вместе.

Лев и Дева – полностью противоположные друг другу знаки. Повелевающий Лев не подчинит себе равнодушную Деву. Лев, не терпящий критики к собственным поступкам, не уживется с Девой, которая осуждает чужие ошибки и любит поучать. Дотошность и скрупулезность Девы не станет понятной для Льва, который стремится получить всё сразу. Деву, которая ведет счет всем средствам, шокирует излишняя щедрость Льва.

Телец и Овен. Огромное упрямство Овна не будет чувствовать поддержку в свою сторону от стабильного и не ищущего перемен Тельца. Тельцу нужна чувственная и эмоциональная жизнь в окружении обеспеченности и спокойствия. А холодный на эмоции Овен нуждается в событийной и разносторонней жизни. Он заскучает с Тельцом. Психология отношений мужчины и женщины также предупреждает, что Овен найдет развлечения на стороне.

Стоит ли верить таким предсказаниям – это решение каждого. Но безоговорочно доверять не нужно. Правильным будет рассмотреть внутренний мир человека, слушать свой разум и сердце. Тогда ошибки точно не произойдет, и никакие предсказания будут не нужны.