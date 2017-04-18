Названы продукты для замедления старения

Добавление щепотки куркумы в стакан молока благоприятно влияет на кожу – придает ей ровный здоровый цвет, а также создает защиту от бактерий и грибков. Этим мнением специалистов поделился на своих страницах «ВладТайм».

Эксперты напомнили, что куркуму следует употреблять в пищу, не подвергая термической обработке, которая уменьшает полученную пользу от данной специи. Кроме того, по их словам, на состояние кожи положительно действует ограничение в потреблении сахара – это защищает ее от быстрой потери эластичности, что приводит к раннему появлению морщин, пишет Medikforum.ru.

Ученые заявили, что лучшим способом подарить своей внешности «вторую молодость» является употребление пищи, наполненной витаминами C, E, A, B и минералами.

«Много зелени- листовые, шпинат, брокколи и другие виды - продлевают здоровье кожи, насыщая ее полезными веществами. Витамин С в апельсинах также значительно влияет на состояние кожи, нейтрализуя вредные субстанции вещества и предотвращая появление морщин», - таково мнение научных работников.