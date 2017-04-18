Вот что произойдет, если не стирать простыни хотя бы раз в неделю!

Ежедневно человек теряет около 500 миллионов клеток, большинство которых остаются в нашей постели. Добавим еще пыль, перхоть (не только нашу, но и животных, живущих с нами), различные грибы и т.д. Более того, самое излюбленное место обитания пылевых клещей — это наши простыни.

Для этих них самым лакомым кусочком являются омертвевшие клетки нашей кожи. По словам врачей, если не стирать простыни достаточно часто, человек подвергает себя настоящей атаке различных инфекций. Делать это нужно не менее одного раза в неделю! И чем выше температура воды, тем больше шансы избавиться от пылевых клещей и прочей нечисти.