Вот что произойдет, если не стирать простыни хотя бы раз в неделю!

Вы уверены, что вы в безопасности в своем уютном и чистом доме? И вам не угрожает риск подхватить какое-либо опасное инфекционное заболевание? На самом деле, независимо от того, насколько вы регулярно проводите уборку, нет места, которое бы не заполняли нежелательные «квартиранты» — грибковые элементы, пылевые клещи, мертвые клетки с тела человека. Но это еще цветочки! Что еще хуже, очагом пристанища огромного количества вредных микробов, как ни странно, являются наши кровати!
Ежедневно человек теряет около 500 миллионов клеток, большинство которых остаются в нашей постели. Добавим еще пыль, перхоть (не только нашу, но и животных, живущих с нами), различные грибы и т.д. Более того, самое излюбленное место обитания пылевых клещей — это наши простыни.
Для этих них самым лакомым кусочком являются омертвевшие клетки нашей кожи. По словам врачей, если не стирать простыни достаточно часто, человек подвергает себя настоящей атаке различных инфекций. Делать это нужно не менее одного раза в неделю! И чем выше температура воды, тем больше шансы избавиться от пылевых клещей и прочей нечисти.