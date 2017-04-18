У принимавших антидепрессанты рождаются дети с аутизмом

Нет нужды говорить о том, как важно своевременное лечение депрессии, и какую пользу приносят лекарства из категории антидепрессантов. К сожалению, большинство подобных препаратов имеет массу неприятных побочных эффектов, но опытные врачи всегда могут определить, перевешивает ли вред того или иного лекарства его лечебный эффект и возможную пользу для здоровья. Но теперь стало известно, что проходящим через лечение депрессии с помощью лекарств женщинам лучше не спешить с рождением детей. Кроме того, использование антидепрессантов во время беременности все равно повышает риск рождения детей с аутизмом на 81%, передает, пишет Medikforum.ru.

Если же будущие мамы принимают антидепрессанты еще до зачатия, то в этом случае вероятность рождения детей, страдающих от расстройств аутистического спектра, вырастает на 77%. Результаты этого исследования имеют большое значение, так как число рецептов на антидепрессанты среди женщин детородного возраста продолжает устойчиво расти. И все чаще к этим таблеткам прибегают беременные, которые изо всех сил хотят поскорее избавиться от симптомов депрессии накануне появления малыша на свет. Впрочем, французские исследователи полагают, что если женщины принимают антидепрессанты во время беременности по настоянию врача, то самовольно прекращать их прием не следует, ведь это может вызвать тяжелые последствия.

"Каждую терапию нужно оценивать индивидуально, - полагают ученые из Bicetre University. - В настоящее время к помощи антидепрессантов прибегает до 15% беременных. Количество подобных женщин растет, но мы настоятельно советуем не прерывать курса лечения, назначенного врачом. По статистике, с депрессиями во время беременности сталкивается каждая седьмая будущая мама".