Как выбрать форму бровей по типу лица

Если у тебя круглое лицо

Если твое лицо по форме напоминает круг, тогда тебе подойдут высокие брови с тонким кончиком и заломом посредине. Брови для данного типа лица не должны быть овальной формы, повторяя контур лица. Не стоит выщипывать кончик и всю бровь слишком тонко, пишет ivona.bigmir.net.

Если ты обладательница овального лица

Для овального типа лица подойдут прямые брови. Их можно лишь немного закруглить и придать изгиба. Если от природы брови растут широко, их лучше выщипать в более тонкую линию, чтобы прямые брови не выгладили суровыми.

Если у тебя квадратное лицо

Если ты обладаешь угловатым или квадратным лицом, лучше всего для подойдут изогнутые, приподнятые вверх брови. Не выщипывай брови тонко, для твоего типа лица - это фатальная ошибка.

Если твое лицо имеет форму треугольника

Для треугольного типа лица слегка приподними уровень бровей и придай им плавного равномерного изгиба. Контролируй линию сгиба, чтобы она была не слишком опущенной – это придаст лицу угрюмый вид. Для твоего типа лица прямые брови – табу.

Если у тебя вытянутое лицо

А вот для обладательниц продолговатого лица прямая линия бровей будет удачной. Это поможет визуально округлить лицо.

Универсальная естественность

Наиболее естественной и универсальной формой бровей считается дугообразная. Кроме того, сделать брови такой формы под силу каждой.