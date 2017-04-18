Как выбрать форму бровей по типу лица

Брови – очень важный акцент, который может придать глазам и лицу большей выразительности и привлекательности. Важно знать, какие именно брови тебе пойдут. Как же выбрать форму бровей по типу лица?
Если у тебя круглое лицо
Если твое лицо по форме напоминает круг, тогда тебе подойдут высокие брови с тонким кончиком и заломом посредине. Брови для данного типа лица не должны быть овальной формы, повторяя контур лица. Не стоит выщипывать кончик и всю бровь слишком тонко, пишет ivona.bigmir.net.
Если ты обладательница овального лица
Для овального типа лица подойдут прямые брови. Их можно лишь немного закруглить и придать изгиба. Если от природы брови растут широко, их лучше выщипать в более тонкую линию, чтобы прямые брови не выгладили суровыми.
Если у тебя квадратное лицо
Если ты обладаешь угловатым или квадратным лицом, лучше всего для подойдут изогнутые, приподнятые вверх брови. Не выщипывай брови тонко, для твоего типа лица - это фатальная ошибка.
Если твое лицо имеет форму треугольника
Для треугольного типа лица слегка приподними уровень бровей и придай им плавного равномерного изгиба. Контролируй линию сгиба, чтобы она была не слишком опущенной – это придаст лицу угрюмый вид. Для твоего типа лица прямые брови – табу.
Если у тебя вытянутое лицо
А вот для обладательниц продолговатого лица прямая линия бровей будет удачной. Это поможет визуально округлить лицо.
Универсальная естественность
Наиболее естественной и универсальной формой бровей считается дугообразная. Кроме того, сделать брови такой формы под силу каждой.