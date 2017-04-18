Письмо читательницы: я все испортила, попросив на мне жениться?

«Мне 28 лет, есть ребенок. Родила ребенка без мужа (замуж не выходила). Родила в 20 лет. Через два года устроилась на работу. Познакомилась с парнем, он старше меня на 11 лет. Через две недели знакомства с ним мы начали встречаться, но не как обычные пары. У нас были свободные отношения (по его инициативе). В таких «отношениях» прожили три года, пишет Ivona.bigmir.net.

Он очень умный, мудрый и хитрый. Я уходила от него три раза и все равно возвращалась. Уходила, потому что, думала не люблю. Со временем начала понимать, что влюбляюсь. Через три года он уехал в другую страну по работе. Навсегда. Это были очень сложные моменты моей жизни. Через месяц он написал мне. Начали опять общаться. Через три месяца я переехала к нему. Ребенка оставила здесь. Начали жить вместе. Я была самой счастливой женщиной. В другой стране прожили десять месяцев. Потом вернулись. Познакомили родителей. Начали жить вместе с ребенком у него дома. Ребенка перевела в школу рядом с нашим домом. Все было хорошо.

НО! Я заговорила о свадьбе. Он сказал «посмотрим», и тут-то все и началось… Отношения испортились. Стали часто ругаться. Я ушла от него. Уже как месяц не живем. Через семь дней после расставания мы встретились, по моей инициативе, все закончилось тем, что он сказал дай мне время подумать. Договорились, что через неделю опять встретимся и поговорим. Через неделю было тоже самое. Он говорит, что пока не хочет никаких отношений. Винит меня в разрыве. Говорит, что как только начали говорить о свадьбе - я изменилась. Начала повышать на него голос (ранее никогда этого себе не позволяла). Что мне теперь делать? Я очень запуталась!»