Стало известно, зачем Виктория Бекхэм пьет глину

Знаменитая Виктория Бекхэм подает хороший пример своим почитательницам. Сейчас она с удовольствием перешла с каблуков на спортивную обувь, задает тренды на прически, а также делится с миром секретом отношений с мужем. Но в этот раз мы хотим рассказать про открытие Виктории в бьюти-сфере, пишет Хочу.

В Лос-Анджелес Виктория Бекхэм прилетела на запуск коллекции VBxTarget и, конечно, не смогла пройти мимо супермаркета Erewhon. Там дизайнер купила напиток и показала его на своей странице Инстаграм. Поклонники звезды пришли в недоумение, ведь в его составе — вода и бентонитовая глина. Но не стоит переживать за состояние здоровья Бекхэм, а совсем даже наоборот. Этот напиток из глины — сильнейший природный абсорбент, прекрасно чистящий печень, кишечник и выводящий из организма любые токсины.

Бентонитовая глина — это вулканический пепел. Она обладает сильным отрицательным зарядом ионов, как магнит притягивающим токсины бактерии, тяжелые металлы, пестициды и паразитов. Таким образом, глина всасывает все вредное и выводит его из организма. Судя по информации в Сети, напиток из глины можно приготовить самостоятельно, но главное надо помнить: порошок не должен соприкасаться с металлом. Размешивайте его в воде пластиковой или деревянной ложкой и пейте время от времени. Ввиду свойств глины, можно забыть про прыщи, черные точки и в целом про проблемы с пищеварением.