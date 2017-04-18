Специалисты разработали новую эффективную диету

20 граммов белка эквивалентны 5 яичным белкам, 80 граммам консервированного тунца, одной банке греческого йогурта, 105 граммам лосося или 105 граммам говядины. По словам ученых, такой рацион положительно влияет на процессы, протекающие в организме, передает Meddaily.ru.

В исследовании специалистов приняли участие две группы добровольцев. Участники занимались в тренажерном зале. Первая группа придерживалась новой диеты, а вторая питалась так же, как раньше. Исследование показало: новая диета способствовала сжиганию жира и набору мышечной массы. Также тренировки добровольцев из первой группы в целом стали продуктивнее.