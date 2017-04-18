Небритая красота: фитнесс-блогер целый год не держала бритву в руках

Последний раз Морган держала бритву в руках в 2016 году, а сейчас она гордо выставляет свои фотогравфии в Инстаграм, где гордо показывает свои волосатые ноги и заросшие подмышки, пишет Rus.tvnet.lv.

Девушка объяснила, что она перестала бриться с целью показать свою природную красоту. Морган надоело каждый раз чистить ванну после того, как она освобождается от волос. «Я хочу, чтобы никто не стыдился своего вида. Почему я должна освобождаться от того, что мне дала природа?», - говорит Морган Микенас.