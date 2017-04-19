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В сети ополчились на женщину за желание сделать татуировку пятилетнему ребенку

Krasotka.ee
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Татуировка. Фото иллюстративное. | ФОТО: ITAR-TASS / Scanpix

Пользователи Reddit активно обсуждают пост молодой матери, которая просит совета у своих подписчиков по поводу будущей татуировки своего пятилетнего сына.

Женщина, пост которой опубликован в треде в виде скриншота, ищет салоны, в которых бы согласились принять ее сына. По ее словам, она отыскала «милые картинки на тему отношений матери и сына» и планирует подарить ребенку татуировку на шестой день рождения, передает Lenta.ru.

Пользователи выступили за «сертификацию» родителей. По их мнению, перед тем, как принимать решение о том, чтобы завести детей, люди должны проходить курсы или сдавать какие-нибудь тесты. Юзер под ником cheestaysfly отметил, что подобные процедуры существуют для получения водительских прав, рыбалки и прочего, но почему-то не касаются безответственных родителей.

Другие пользователи заявили, что подобные ситуации выводят их из себя. «Боже, как же меня это злит», — пишет юзер под ником duktig.

Некоторые призвали отправлять анонимные жалобы в полицию, чтобы уберечь ребенка от «подарка».

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