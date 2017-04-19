Ирина Шейк впервые оголилась после родов

Около двух недель назад известная модель Ирина Шейк стала мамой. Она родила своему возлюбленному Брэдли Куперу дочь, которую они назвали Леа де Шейн Шейк Купер. Папарацци уже успели запечатлеть Ирину во время прогулки с малышкой. Тогда поклонники звезды подиума активно обсуждали, что она еще не пришла в форму после родов. Шейк решила ответить злопыхателям.

Модель выложила кадр из бассейна, на котором позирует в раздельном черном купальнике. Судя по хэштегу «текущая ситуация», фото было сделано на днях. Молодая мама лежит на матрасе и принимает солнечные ванны. Фолловеры модели отметили, что она выглядит очень счастливой, и удивились, как ей удалось так быстро вернуть практически плоский живот после родов.

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«Вы прекрасно выглядите!», «Какая красота», «Шикарная красавица! Здоровья маме и малышу», «Ты точно рожала? Восхитительна. Настоящее вдохновение!», «Великолепная», - писали пользователи социальной сети.

Напомним, что долгое время Ирина старалась скрыть свое интересное положение. Тем не менее, когда модель появилась на ежегодном шоу Victoria's Secret в белье, зрители заметили ее изменившиеся формы. Тогда знакомые Шейк и Купера подтвердили, что звезды скоро станут родителями. До этого пара часто спорила насчет того, когда заводить детей. В окружении знаменитостей поговаривали, что Брэдли был даже против пополнения в семье.

«Мы удивлялись, почему с середины осени Брэдли вдруг стал обращаться с ней так трепетно, будто она хрустальная. Теперь понятно, что ему снесло крышу известие о ребенке. Брэдли не нравится, что Ирина продолжает работать, но он не возражает, просто старается окружить ее максимальным комфортом. Сам возит в аэропорты и обратно, а на прощание целует так, словно они расстаются на годы. Ей приходится вырываться из его рук, чтобы не опоздать на самолет», - говорили друзья актера.

К тому же, как утверждают западные таблоиды, специально для малыша Брэдли отремонтировал особняк за 4 700 000 долларов в Пасифик Палисейдс. Именно в этом огромном доме семья чувствует себя комфортно. По слухам, в скором времени звезды официально зарегистрируют отношения. Однако дату они не разглашают, чтобы избежать внимания общественности.