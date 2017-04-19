Вот какие проблемы бывают в отношениях с разными знаками Зодиака!

Овен (с 21 марта по 19 апреля)

Овны энергичны и всегда готовы к приключениям, но это может негативно повлиять на их отношения. Они ненавидят предсказуемость и рутину, поэтому часто уходят, даже не сказав об этом партнеру, пишет Lifter.com.ua.

Они многого ожидают от других людей, но часто не объясняют, чего конкретно.

Такая требовательность, в сочетании с импульсивным характером, может крайне затруднить отношения.

Телец (с 20 апреля по 21 мая)

Тельцы, как известно, упрямы и закрыты. Взломав эту крепкую внешнюю оболочку, вы сразу же узнаете, насколько они одержимы успехом.

Это замечательно, пока это не сказывается на окружающих. Их принцип «или так, как я хочу, или никак», мягко говоря, отталкивает.

Близнецы (с 22 мая по 21 июня)

Роковой недостаток Близнецов - жестокость. Им не все равно, но они практически не способны сочувствовать другим.

Они кажутся холодными или бесчувственными, но редко специально ведут себя таким образом. Это может отталкивать партнеров, потому что строить отношения с близнецами крайне непросто.

Рак (с 22 июня по 22 июля)

Раки очень, очень чувствительны. С одной стороны это хорошо, ведь они привносят эту чувствительность в отношения, глубоко чувствуют и любят.

Но из-за этой чувствительности они слишком остро на все реагируют и все воспринимают на свой счет.

Лев (с 23 июля по 22 августа)

Льву необходимо много внимания, в отношениях и вообще по жизни. Быть со Львом и захватывающе, и утомительно.

Они постоянно нуждаются в одобрении и похвале. Чтобы строить отношения со Львом требуется много энергии.

Дева (с 23 августа по 22 сентября)

Девы крайне критически настроены, и это убивает чувства. Они хотят, чтобы все было идеально, и укажут на все, что им не нравится или не соответствует их невероятно высоким стандартам.

Трудно чувствовать свою ценность, когда встречаешься с Девой.

Весы (с 23 сентября по 22 октября)

Весы на самом деле отлично строят отношения. Конечно, у них есть свои недостатки, как у всех. Но, в целом, они хорошие партнеры. Весы, вы прекрасны!

Скорпион (с 23 октября по 22 ноября)

Суть в том, что Скорпион рано или поздно вас укусит. Эмоционально, 100%.

У них часто возникают проблемы, связанные с обязательствами/близостью, и они не понимают, как строить отношения.

Им трудно доверять людям, поэтому они постоянно ждут, что вы их предадите. Поэтому они могут сделать это первыми.

Стрелец (с 23 ноября по 21 декабря)

Стрельцы очень независимы, поэтому иногда они немного боятся потерять свою свободу из-за отношений.

Они предпочитают все контролировать, и это раздражает партнеров.

Им все время нужна спонтанность, и всегда есть вероятность, что они решат остаться одни и делать то, что хочется.

Козерог (с 22 декабря по 20 января)

Козероги бывают нудными. Они очень ответственные и целенаправленные, поэтому иногда с ними может быть немного скучно. Так что, давайте! Добавляйте в отношения что-то интересненькое!

Водолей (с 21 января по 18 февраля)

Трудно комфортно себя чувствовать в отношениях с Водолеем.

Они - огромная тайна, и вы никогда не знаете, что они чувствуют на самом деле. Отношения с Водолеем обычно сопровождаются неуверенностью и массой вопросов.

Рыбы (с 19 февраля по 20 марта)

Несмотря на то, что они кажутся очень романтичными, Рыбы часто пропадают, не сказав ни слова.

Они слишком погружены в свои иллюзии, и когда реальность им не соответствует, Рыбы исчезают. На них трудно положиться.