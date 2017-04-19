Вирус Зика увеличивает риск эпилепсии у детей

Оказалось, у 50% из первой группы были эпилептические приступы. А во второй группе от эпилептического синдрома страдали 7 детей. Напомним: вирус Зика впервые выявили в Бразилии в 2015 году. Его переносят комары Aedes Aegypti. Вирус особенно опасен для беременных женщин. Он провоцирует тяжелое осложнение - микроцефалию плода, пишет Meddaily.ru.

Кроме того, предыдущие исследования показали, что вирус Зика приводит к проблемам со зрением у младенцев. В частности, исследователи из Бразилии и Стэнфордского университета заметили у трех младенцев с микроцефалией поражения сетчатки глаза, кровоизлияния и нарушения развития кровеносных сосудов глаза